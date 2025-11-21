Рейтинг@Mail.ru
Силуанов: ФНС должна сделать изменения в налоговой системе удобными
12:09 21.11.2025 (обновлено: 12:52 21.11.2025)
Силуанов: ФНС должна сделать изменения в налоговой системе удобными
экономика
россия
антон силуанов
федеральная налоговая служба (фнс россии)
РИА Новости
РИА Новости
экономика, россия, антон силуанов, федеральная налоговая служба (фнс россии)
Экономика, Россия, Антон Силуанов, Федеральная налоговая служба (ФНС России)
Министр финансов России Антон Силуанов
Министр финансов России Антон Силуанов - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
Министр финансов России Антон Силуанов. Архивное фото
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Задача Федеральной налоговой службы (ФНС) России - сделать изменения в налоговой системе удобными для налогоплательщиков, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов.
"Принят большой пакет изменений в налогах... Поэтому задача налоговой службы - сделать эти изменения комфортными для налогоплательщиков", - сказал Силуанов интервью телеканалу "Россия 24".
Работа инспекции Федеральной налоговой службы РФ - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
ФНС администрирует около 80 процентов доходов бюджета, заявил Силуанов
Вчера, 12:10
По его словам, увеличивается число предприятий, в первую очередь малого бизнеса, которые стали налогоплательщиками налога на добавленную стоимость (НДС). "Здесь подойти очень профессионально, не перегнуть планку нигде, сделать так, чтобы, как мы и планировали, чтобы те объемы доходов, которые запланированы в бюджете, были собраны", - отметил Силуанов.
Министр также отметил, что Минфин вместе ФНС прорабатывал задачу сделать более комфортной для налогоплательщиков работу налоговой службы, сделать процесс удобным, технологичным и простым.
"Это одна из важных задач взаимодействия налоговой службы с организациями, которые платят налоги. Поэтому налоговая служба здесь здорово преуспела... Налоговая служба, как мы видим, за последние годы действительно здорово изменила свой характер. Она стала более технологичной с точки зрения аккумулирования информационных систем для работы правительства", - отметил Силуанов.
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
Госдума приняла закон об изменении НДС с 2026 года
20 ноября, 14:55
Госдума приняла закон о повышении НДС с 1 января 2026 года с 20% до 22% с сохранением льготной ставки в 10% для всех социально значимых товаров.
Документ вносит комплексные изменения в Налоговый кодекс. В числе товаров, для которых сохраняется льготная ставка, - продукты питания, лекарства и медицинская продукция, товары для детей, издания периодической печати, книги, племенные сельскохозяйственные животные.
Госдума также приняла закон, предусматривающий поэтапное снижение порога годовой выручки, при котором у предпринимателей, применяющих упрощенную или патентную систему налогообложения (УСН, ПСН), возникает обязанность уплачивать НДС.
Закон, содержащий и другие изменения, вступит в силу со дня официального опубликования, за исключением положений, для которых установлен иной срок.
Заполнение документов в московской налоговой инспекции № 25 - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
Названы налоги, которые нельзя оспорить в ФНС
19 ноября, 03:51
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
