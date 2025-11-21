Силуанов: ФНС должна сделать изменения в налоговой системе удобными

МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Задача Федеральной налоговой службы (ФНС) России - сделать изменения в налоговой системе удобными для налогоплательщиков, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов.

"Принят большой пакет изменений в налогах... Поэтому задача налоговой службы - сделать эти изменения комфортными для налогоплательщиков", - сказал Силуанов интервью телеканалу "Россия 24".

По его словам, увеличивается число предприятий, в первую очередь малого бизнеса, которые стали налогоплательщиками налога на добавленную стоимость (НДС). "Здесь подойти очень профессионально, не перегнуть планку нигде, сделать так, чтобы, как мы и планировали, чтобы те объемы доходов, которые запланированы в бюджете, были собраны", - отметил Силуанов.

Министр также отметил, что Минфин вместе ФНС прорабатывал задачу сделать более комфортной для налогоплательщиков работу налоговой службы, сделать процесс удобным, технологичным и простым.

"Это одна из важных задач взаимодействия налоговой службы с организациями, которые платят налоги. Поэтому налоговая служба здесь здорово преуспела... Налоговая служба, как мы видим, за последние годы действительно здорово изменила свой характер. Она стала более технологичной с точки зрения аккумулирования информационных систем для работы правительства", - отметил Силуанов.

Госдума приняла закон о повышении НДС с 1 января 2026 года с 20% до 22% с сохранением льготной ставки в 10% для всех социально значимых товаров.

Документ вносит комплексные изменения в Налоговый кодекс. В числе товаров, для которых сохраняется льготная ставка, - продукты питания, лекарства и медицинская продукция, товары для детей, издания периодической печати, книги, племенные сельскохозяйственные животные.

Госдума также приняла закон, предусматривающий поэтапное снижение порога годовой выручки, при котором у предпринимателей, применяющих упрощенную или патентную систему налогообложения (УСН, ПСН), возникает обязанность уплачивать НДС.