Сибига заявил Каллас, что скандал не должен подорвать поддержку Киева

МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Глава МИД Украины Андрей Сибига в разговоре с главой евродипломатии Каей Каллас заявил, что коррупционный скандал на Украине не должен подрывать международную поддержку Киева.

"Я подтвердил неизменную приверженность Украины борьбе с коррупцией и проинформировал о принципиальных шагах, предпринятых (Владимиром - ред.) Зеленским и украинским правительством в ответ на последние коррупционные расследования. Я подчеркнул, что эти последние события не должны подрывать международную поддержку обороны Украины", - написал Сибига в социальной сети X.

Глава МИД Украины заявил, что он проинформировал Каллас об итогах недавних переговоров Зеленского с американскими и европейскими партнерами, а также о ситуации на поле боя и борьбе с коррупцией.

Позднее НАБУ опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, в которых фигурируют некие лица, которых в ведомстве обозначают как "Тенора", "Рокета" и "Карлсона". По данным Железняка, "Карлсон" - это Миндич, "Тенор" - представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, "Рокет" - советник экс-министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк.