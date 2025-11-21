Рейтинг@Mail.ru
Сибига заявил Каллас, что скандал не должен подорвать поддержку Киева - РИА Новости, 21.11.2025
23:10 21.11.2025 (обновлено: 23:12 21.11.2025)
Сибига заявил Каллас, что скандал не должен подорвать поддержку Киева
Сибига заявил Каллас, что скандал не должен подорвать поддержку Киева - РИА Новости, 21.11.2025
Сибига заявил Каллас, что скандал не должен подорвать поддержку Киева
Глава МИД Украины Андрей Сибига в разговоре с главой евродипломатии Каей Каллас заявил, что коррупционный скандал на Украине не должен подрывать международную... РИА Новости, 21.11.2025
в мире, украина, киев, тимур миндич, андрей сибига, герман галущенко, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), энергоатом, верховная рада украины, дело миндича
В мире, Украина, Киев, Тимур Миндич, Андрей Сибига, Герман Галущенко, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), Энергоатом, Верховная Рада Украины, Дело Миндича
Сибига заявил Каллас, что скандал не должен подорвать поддержку Киева

Сибига: коррупционный скандал на Украине не должен подрывать поддержку Киева

© AP Photo / Andrii NesterewnkoАндрей Сибига
Андрей Сибига - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
© AP Photo / Andrii Nesterewnko
Андрей Сибига. Архивное фото
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Глава МИД Украины Андрей Сибига в разговоре с главой евродипломатии Каей Каллас заявил, что коррупционный скандал на Украине не должен подрывать международную поддержку Киева.
"Я подтвердил неизменную приверженность Украины борьбе с коррупцией и проинформировал о принципиальных шагах, предпринятых (Владимиром - ред.) Зеленским и украинским правительством в ответ на последние коррупционные расследования. Я подчеркнул, что эти последние события не должны подрывать международную поддержку обороны Украины", - написал Сибига в социальной сети X.
Глава МИД Украины заявил, что он проинформировал Каллас об итогах недавних переговоров Зеленского с американскими и европейскими партнерами, а также о ситуации на поле боя и борьбе с коррупцией.
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило 10 ноября, что проводит масштабную спецоперацию в сфере энергетики, и опубликовало фото с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, найденными в ходе операции. Депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики и нынешнего министра юстиции Германа Галущенко, а также в компании "Энергоатом". Издание "Украинская правда" со ссылкой на источник сообщало, что сотрудники НАБУ также пришли с обысками к бизнесмену и соратнику Зеленского Тимуру Миндичу, который, как оказалось, успел покинуть Украину.
Позднее НАБУ опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, в которых фигурируют некие лица, которых в ведомстве обозначают как "Тенора", "Рокета" и "Карлсона". По данным Железняка, "Карлсон" - это Миндич, "Тенор" - представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, "Рокет" - советник экс-министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк.
НАБУ 11 ноября предъявило обвинение семи участникам преступной организации, причастной к коррупции в сфере энергетики, в том числе Миндичу. Фигурантом дела также оказался бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов. Зеленский 13 ноября ввел санкции против Миндича и его главного финансиста Александра Цукермана. Верховная рада 19 ноября уволила фигурирующего в деле о коррупции в сфере энергетики Германа Галущенко с поста министра юстиции, а Светлану Гринчук - с должности министра энергетики.
