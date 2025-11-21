Названы три ситуации, когда штраф можно оплатить не сразу

По его словам, соответствующее решение принял недавно Верховный суд. Уважительными могут считаться следующие основания задержек с оплатой штрафа:

Он добавил, что разъяснение Верховного суда делает законодательство более гибким и человечным. Теперь правовая система защищает не только порядок, но и справедливость, учитывая интересы тех, кто попал в сложную ситуацию.