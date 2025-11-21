Названы три ситуации, когда штраф можно оплатить не сразу

МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Платить назначенные судом штрафы — обязанность гражданина. Но в ряде случаев это можно сделать с задержкой без наказания за просрочку, рассказал агентству “Прайм” юрист Максим Волков.
По его словам, соответствующее решение принял недавно Верховный суд. Уважительными могут считаться следующие основания задержек с оплатой штрафа:
- Серьезное лечение или болезно;
- Пребывание в зоне ЧС;
- Ошибки в оформлении реквизитов для оплаты.
«
“Наличие уважительной причины нужно будет подтвердить. Больничный лист, справка от врача, документ о ЧС или квитанция с ошибкой от банка — такие доказательства будут основанием для отмены дополнительного наказания”, — отметил Волков.
Он добавил, что разъяснение Верховного суда делает законодательство более гибким и человечным. Теперь правовая система защищает не только порядок, но и справедливость, учитывая интересы тех, кто попал в сложную ситуацию.
