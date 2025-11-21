https://ria.ru/20251121/shou-2056541946.html
В Москве покажут музыкально-танцевальное шоу "Мужчины – это…"
В Москве покажут музыкально-танцевальное шоу "Мужчины – это…"
МОСКВА, 21 ноя - продюсерский центр "Триумф". Продюсерский центр "Триумф" представляет музыкально-танцевальное представление "Мужчины – это…", показы пройдут 28 ноября в культурном центре "Меридиан" в Москве.
Постановка, рассчитанная на зрителей от 16 лет, объединяет на одной сцене оперные, эстрадные и мюзикловые голоса, современные танцевальные номера и любимые хиты, дополненные яркими световыми эффектами. В программе –русские песни, попурри из треков Майкла Джексона, музыка Стинга, композиции из фильма "Король Лев" и другие хиты.
Организаторы отмечают, что шоу покажет многообразие мужских образов: здесь герои одновременно брутальны и трогательны, веселы и драматичны, но в каждом своем проявлении остаются уникальными.
Продолжительность представления – 1,5 часа с антрактом. Генеральный продюсер – Алексей Пеганов, режиссер-постановщик – Ульяна Чеботарь.
Партнерский материал. Медиагруппа "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.