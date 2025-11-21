Шольц подтвердил, что делал предложение США о тайной сделке по газу

БЕРЛИН, 21 ноя — РИА Новости. Экс-канцлер Германии Олаф Шольц подтвердил, что в 2020 году предложил США снять санкции против "Северного потока — 2" взамен на постройку терминалов для американского СПГ.

« "Письмо действительно существует", — сказал он на заседании комиссии по расследованию деятельности фонда в поддержку газопровода.

В июне 2024 года издание Handelsblatt писало, что Шольц, будучи министром финансов, в 2020 году в письме американскому коллеге предлагал Вашингтону заключить тайную сделку для предотвращения санкций против строящегося тогда "Северного потока — 2" в обмен на возведение терминалов для сжиженного природного газа на северном побережье Германии.

По данным Ostsee-Zeitung, он также заявил, что еще задолго до этого выступал за строительство СПГ-терминалов, чтобы обеспечить энергетическую безопасность ФРГ. Кроме того, политик подтвердил, что в феврале 2022 года отказал в выдаче сертификации на эксплуатацию уже построенного газопровода.

Сегодня Шольц дал показания комиссии ландтага немецкой федеральной земли Мекленбург — Передняя Померания, расследующего работу фонда Klimastiftung MV, поддерживавшего строительство "Северного потока — 2".

В январе 2021 года местный парламент одобрил предложение правительства в лице Мануэлы Швезиг создать фонд. Его цель заключалась в поддержке проектов по "защите климата" и охране природы. Швезиг заявляла, что у фонда будет ограниченный во времени мандат содействовать завершению строительства "Северного потока — 2".

Как утверждают немецкие СМИ, эта структура финансировалась из средств "Газпрома" и выступала посредником при заключении договоров с компаниями, готовыми достроить газопровод, незадолго до произошедших на них терактах. Уточняется, что все это якобы происходило в обход санкций США.