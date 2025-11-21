Рейтинг@Mail.ru
Шольц подтвердил, что делал предложение США о тайной сделке по газу
21:12 21.11.2025 (обновлено: 22:52 21.11.2025)
Шольц подтвердил, что делал предложение США о тайной сделке по газу
в мире
германия
сша
олаф шольц
газпром
северный поток — 2
в мире, германия, сша, олаф шольц, газпром, северный поток — 2
В мире, Германия, США, Олаф Шольц, Газпром, Северный поток — 2
БЕРЛИН, 21 ноя — РИА Новости. Экс-канцлер Германии Олаф Шольц подтвердил, что в 2020 году предложил США снять санкции против "Северного потока — 2" взамен на постройку терминалов для американского СПГ.
"Письмо действительно существует", — сказал он на заседании комиссии по расследованию деятельности фонда в поддержку газопровода.
Сергей Кузнецов после заседания суда в Болонье - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
Адвокат: Италия выдаст ФРГ обвиняемого в терактах на Северных потоках
19 ноября, 22:07

В июне 2024 года издание Handelsblatt писало, что Шольц, будучи министром финансов, в 2020 году в письме американскому коллеге предлагал Вашингтону заключить тайную сделку для предотвращения санкций против строящегося тогда "Северного потока — 2" в обмен на возведение терминалов для сжиженного природного газа на северном побережье Германии.

По данным Ostsee-Zeitung, он также заявил, что еще задолго до этого выступал за строительство СПГ-терминалов, чтобы обеспечить энергетическую безопасность ФРГ. Кроме того, политик подтвердил, что в феврале 2022 года отказал в выдаче сертификации на эксплуатацию уже построенного газопровода.
Сегодня Шольц дал показания комиссии ландтага немецкой федеральной земли Мекленбург — Передняя Померания, расследующего работу фонда Klimastiftung MV, поддерживавшего строительство "Северного потока — 2".
Пуско-наладка оборудования газопровода Северный поток ‑ 2 - РИА Новости, 1920, 16.11.2025
В бундестаге возмутились из-за планов продажи "Северного потока — 2"
16 ноября, 00:43
В январе 2021 года местный парламент одобрил предложение правительства в лице Мануэлы Швезиг создать фонд. Его цель заключалась в поддержке проектов по "защите климата" и охране природы. Швезиг заявляла, что у фонда будет ограниченный во времени мандат содействовать завершению строительства "Северного потока — 2".
Как утверждают немецкие СМИ, эта структура финансировалась из средств "Газпрома" и выступала посредником при заключении договоров с компаниями, готовыми достроить газопровод, незадолго до произошедших на них терактах. Уточняется, что все это якобы происходило в обход санкций США.

Теракты на "Северном потоке" и "Северном потоке — 2" произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили диверсии. Оператор Nord Stream AG сообщал, что разрушения беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура инициировала дело об акте международного терроризма. Москва не раз запрашивала данные по взрывам, но ни разу их не получила.

Строительство газопровода Северный поток-2 - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
В ФРГ оценили важность сотрудничества с Россией по "Северному Потоку — 2"
17 ноября, 08:36
 
