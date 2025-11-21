Рейтинг@Mail.ru
На юбилейный концерт Shaman в Кремле продали почти все билеты
Культура
Культура
 
18:30 21.11.2025
На юбилейный концерт Shaman в Кремле продали почти все билеты
На юбилейный концерт Shaman в Кремле продали почти все билеты - РИА Новости, 21.11.2025
На юбилейный концерт Shaman в Кремле продали почти все билеты
Почти все билеты на юбилейный концерт заслуженного артиста РФ Ярослава Дронова (Shaman) "Shaman. 30 лет на сцене", который пройдет в Государственном Кремлевском РИА Новости, 21.11.2025
На юбилейный концерт Shaman в Кремле продали почти все билеты

На юбилейный концерт Shaman продали почти все билеты

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкПевец Shaman (Ярослав Дронов)
Певец Shaman (Ярослав Дронов) - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Певец Shaman (Ярослав Дронов). Архивное фото
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Почти все билеты на юбилейный концерт заслуженного артиста РФ Ярослава Дронова (Shaman) "Shaman. 30 лет на сцене", который пройдет в Государственном Кремлевском дворце в субботу, проданы, осталось чуть больше 100 билетов, выяснило РИА Новости.
Shaman отметит свой день рождения в субботу на сцене Кремлевского дворца и представит программу "Shaman. 30 лет на сцене". Концерты пройдут 22 и 23 ноября.
Певец Shaman (Ярослав Дронов) во время интервью агентству РИА Новости - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
Shaman рассказал, что не брал отпуск последние три года
Вчера, 11:35
Так, Большой зал Кремлевского дворца вмещает шесть тысяч зрителей. По данным корреспондента РИА Новости, накануне концерта в продаже остались 125 билетов. Самый бюджетный вариант посетить концерт - место на балконе стоимостью пять тысяч рублей, в продаже остался один такой билет. Цены на места в амфитеатре варьируются от 5,5 до 11 тысяч рублей. Билеты в партер можно купить за сумму от семи до 20 тысяч рублей.
Shaman выступит и на следующий день, в воскресенье. В продаже осталось более 250 билетов. Цены варьируются от трех до 17 тысяч рублей.
Shaman - российский певец, автор и композитор родом из города Новомосковск Тульской области. Известен своими хитами "Я русский", "Встанем", "Мой бой", "Моя Россия" и другими. В 2024 году был удостоен звания заслуженного артиста России. В 2025 году представил Россию на возрожденном международном музыкальном конкурсе "Интервидение", финал которого прошел 20 сентября на концертной площадке "Live Арена". По данным ВЦИОМ, третий год подряд становится самым популярным российским исполнителем.
О свадьбе с Мизулиной, дне рождения и концертах в Кремле. Полное интервью Shaman - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
Shaman: я работаю с полной отдачей и никогда не пасую
Вчера, 12:00
 
Культура
 
 
