На юбилейный концерт Shaman в Кремле продали почти все билеты

МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Почти все билеты на юбилейный концерт заслуженного артиста РФ Ярослава Дронова (Shaman) "Shaman. 30 лет на сцене", который пройдет в Государственном Кремлевском дворце в субботу, проданы, осталось чуть больше 100 билетов, выяснило РИА Новости.

Shaman отметит свой день рождения в субботу на сцене Кремлевского дворца и представит программу "Shaman. 30 лет на сцене". Концерты пройдут 22 и 23 ноября.

Так, Большой зал Кремлевского дворца вмещает шесть тысяч зрителей. По данным корреспондента РИА Новости, накануне концерта в продаже остались 125 билетов. Самый бюджетный вариант посетить концерт - место на балконе стоимостью пять тысяч рублей, в продаже остался один такой билет. Цены на места в амфитеатре варьируются от 5,5 до 11 тысяч рублей. Билеты в партер можно купить за сумму от семи до 20 тысяч рублей.

Shaman выступит и на следующий день, в воскресенье. В продаже осталось более 250 билетов. Цены варьируются от трех до 17 тысяч рублей.