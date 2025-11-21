На юбилейный концерт Shaman в Кремле продали почти все билеты

https://ria.ru/20251121/shaman-2056685755.html
Почти все билеты на юбилейный концерт заслуженного артиста РФ Ярослава Дронова (Shaman) "Shaman. 30 лет на сцене", который пройдет в Государственном Кремлевском
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Почти все билеты на юбилейный концерт заслуженного артиста РФ Ярослава Дронова (Shaman) "Shaman. 30 лет на сцене", который пройдет в Государственном Кремлевском дворце в субботу, проданы, осталось чуть больше 100 билетов, выяснило РИА Новости.
Shaman отметит свой день рождения в субботу на сцене Кремлевского дворца и представит программу "Shaman. 30 лет на сцене". Концерты пройдут 22 и 23 ноября.
Так, Большой зал Кремлевского дворца вмещает шесть тысяч зрителей. По данным корреспондента РИА Новости, накануне концерта в продаже остались 125 билетов. Самый бюджетный вариант посетить концерт - место на балконе стоимостью пять тысяч рублей, в продаже остался один такой билет. Цены на места в амфитеатре варьируются от 5,5 до 11 тысяч рублей. Билеты в партер можно купить за сумму от семи до 20 тысяч рублей.
Shaman выступит и на следующий день, в воскресенье. В продаже осталось более 250 билетов. Цены варьируются от трех до 17 тысяч рублей.
Shaman - российский певец, автор и композитор родом из города Новомосковск Тульской области
. Известен своими хитами "Я русский", "Встанем", "Мой бой", "Моя Россия" и другими. В 2024 году был удостоен звания заслуженного артиста России
. В 2025 году представил Россию на возрожденном международном музыкальном конкурсе "Интервидение", финал которого прошел 20 сентября на концертной площадке "Live Арена". По данным ВЦИОМ
, третий год подряд становится самым популярным российским исполнителем.