Shaman: я работаю с полной отдачей и никогда не пасую

Заслуженный артист России Ярослав Дронов, известный как Shaman, начал большой творческий путь с четырех лет. Свой день рождения артист отметит на сцене Кремлевского дворца и представит юбилейную программу "SHAMAN. 30 лет на сцене" 22 и 23 ноября. В интервью РИА Новости он рассказал о поездках в КНДР, планах на будущее, недавней свадьбе с Екатериной Мизулиной и секрете счастливых отношений. Беседовала Дарья Медведева.

— Ярослав, добрый день!

— Добрый!

— Спасибо вам большое за то, что вы нашли время для этого интервью.

— В своем плотном графике.

— Да, в бешеном графике.

— Что есть, то есть.

— Хотелось бы начать с одного из самых крупных масштабных событий в сфере музыки — международного музыкального конкурса "Интервидение". Вы представили Россию на очень высоком уровне, хочется поблагодарить вас за это. В этом году победителем стал артист из Вьетнама Дык Фук, он рассказывал журналистам, что хочет записать с вами совместную песню. Также группа Mzansi Jikelele из ЮАР выразила желание сделать с вами нечто совместное. Обсуждали ли они это с вами?

— Прямых, скажем так, запросов, предложений через мою команду или концертного директора не поступало. Тем более лично со мной точно никто не обсуждал. Когда мы познакомились, это было в рамках конкурса, в финальный день после всех репетиций, никто еще не знал, кто победит, естественно. Но так получилось, совпадение — не думаю, мне кажется, что все-таки это неслучайность — я подарил участнику из Вьетнама (артисту Дык Фуку. — Прим. ред.) свою продукцию, мерч. У меня сейчас идет тур "Победа!" по всей стране, (и в продуктах этого мерча. — Прим. ред.) была сумочка с надписью "Победа!". В каком-то смысле слова я ему эту победу подарил и предсказал.

— А вы поддерживаете общение с участниками конкурса из разных стран?

— У меня недавно был концерт в Минске, и я связался с Анастасией Кравченко, она представляла Белоруссию. В Минске я пригласил ее на свой сольный концерт с произведением, которое она исполняла на конкурсе "Интервидение", под названием "Мотылек". У нас в декабре еще будет ряд концертов в городах Белоруссии, конечно, я с удовольствием буду предлагать ей принять участие с этим номером. Мне кажется, это правило хорошего тона как минимум.

— По мнению члена жюри конкурса "Интервидение" от России, народного артиста Игоря Матвиенко, в следующем году Россию могли бы представить певица Валерия Bearwolf (Валерия Василевская) или группа Otyken. Вы знакомы с творчеством этих артистов?

— По поводу названных вами артистов, к сожалению, не знаком с их творчеством. Тут такой момент невозможно объять необъятное, сами понимаете. Если участники достойные, почему бы нет? Я только двумя руками и ногами за.

— Кого лично вы видите на "Интервидении" от России в следующем году?

— Песня должна быть, естественно, как и исполнитель, молодой. По правилам конкурса, она должна быть написана в том же году, в котором проводится конкурс. Каждый год подкидывает нам все новые и новые сюрпризы. Я уверен, что это будут и приятные сюрпризы в музыкальном пространстве, в сфере шоу-бизнеса. Я уверен, что появятся какие-то новые исполнители и новые хиты в следующем, 2026 году. Исходя из этого нужно будет делать выводы. Сейчас пока рановато об этом говорить. Я думаю, что нужно начинать это обсуждать с февраля следующего года.

— Мне кажется, с марта вся страна, затаив дыхание, ждала, когда вы сделаете предложение Екатерине Мизулиной — и вот 5 ноября вы сообщили, что расписались в Донецке. Был ли момент предложения руки и сердца?

— Да, этот момент был, конечно.

— А как и где это произошло, если не секрет?

— Это не секрет. Я приехал из очередной командировки, из тура, Катя меня встретила. Она всегда меня встречает с ужином, сама вся красивая, как с картинки. Неважно, в каком состоянии я захожу, в помятом или нет, но с букетом цветов. Мы сели с ней за стол, поужинали, я более-менее дух перевел и сделал предложение. Она сказала: "Да".

— То есть это было в семейной, домашней обстановке?

— Мы с ней вдвоем сидели, просто на кухне за ужином. Максимально без каких-либо понтов и показухи. Честно говоря, мы и публикацию-то не планировали делать 5 ноября. Это видео было предназначено для семейного архива.

Многие любят говорить: "Счастье любит тишину". Попробовали бы пожить хотя бы месяц той жизнью, которой мы с Екатериной живем, оказаться на нашем месте, они бы поняли, что медийная пара в любом случае, всегда остается под прицелом объективов, и не только объективов, но и чего-то более опасного, особенно в нашем с Екатериной случае. Мы не хотели публиковать, но дело в том, что кадры попали в сеть, и нам ничего не оставалось, как это все от себя "перебивать", чтобы это было, что называется, не на уровне сплетен, а уже от первых лиц — от меня и Екатерины. Такие серьезные шаги, как предложение или роспись, мы стараемся оберегать от чужих глаз. Счастье-то любит тишину.

— При этом в октябре вы с Григорием Лепсом выпустили совместную песню "Она не скажет "Да"…

— Да. Мы буквально перед интервью с ним по телефону созванивались. Вчера он был в гостях. Мы с ним хорошо дружим. У меня такое внутреннее спокойствие, что у меня есть такой человек, настоящий друг. Это здорово.

— Связан ли этот релиз с вашими внутренними переживаниями, что Екатерина не согласится?

— Нет, эту песню я услышал еще полгода назад, может быть, даже больше. Мы как-то с Григорием сидели на кухне, выпивали чай и слушали песни, ему их много присылают. Он мне показал эту песню. Потом второй раз ее переслушали, потом третий. Подумали, что хорошая песня. Хотя она была написана в 2018 году, он ее тогда приобрел. Мне кажется, что после нашего первого дуэта, песни "Настоящий мужчина" — это был наш выстрел — нужна была какая-то интересная композиция. Мы решили взять ее, сделали.

На самом деле это фантазия на тему. Когда творческий человек, художник, творец пишет, необязательно, что он кому-то это должен посвящать. Это может быть просто фантазия, просто образ пришел. Поэтому нет, конечно, это никак не связано.

— Если все-таки говорить про посвящение: появится ли песня, посвященная свадьбе с Екатериной?

— Если, допустим, я вам сейчас скажу "да", то я испорчу сюрприз. Если я скажу "нет", то я человека расстрою. Поэтому не скажу ни "да", ни "нет" — пусть это будет интригой.

— Свадебная церемония прошла в спокойном, тихом кругу. Планируете ли вы все-таки отметить с размахом, с большим количеством гостей?

— Нет, с размахом и большим количеством гостей не планируем. Это будет без камер, без ваших коллег, без СМИ, без каких-либо прицелов. Будут самые близкие люди. Может быть, в следующем году сделаем такую историю, когда будет такой порыв. Широкой церемонии не планируется, не ждите. Все будет в закрытом формате — культурно, тихо, мирно, и все на этом.

— Что является основой вашей семьи?

— Я буду дураком, если не скажу это слово "любовь". Но опять же любовь достаточно многогранна. Можно найти проявление любви в одной немытой тарелке, что имеется в виду? Допустим, ты поел — помой тарелку с вилкой и ложкой за собой, условно говоря. Тебе приготовили завтрак самостоятельно, своими руками — и ты тоже сделай что-то в ответ. Это такая взаимная история — подставление плеча друг другу. Видишь, что ведро мусора накопилось, зачем постоянно утрамбовывать ногой? Взял пакет, выбросил, вернулся, новый пакет заправил, она открыла дверцу, а там уже все чистенько — приятно. Капелька (заботы. — Прим. ред.) тут, капелька здесь. Она закрутилась, забыла что-то, ты пошел сделал, а ей приятно.

— Друг у друга на подхвате…

— Да, нужно подхватывать такие моменты. Всегда надо не лениться и думать головой. Что-то у нее сегодня с утра плохое настроение, значит, сейчас я приеду после интервью, уставший, но заеду и возьму букетик или подарочек какой-нибудь. Например, она говорила несколько месяцев назад, что на что-то засмотрелась, она про это уже забыла, а ты взял и подарил. То же самое и она — абсолютно зеркальная история. Такое подставление плеча и взаимопомощь друг другу, поддержка, причем в самых простых бытовых вещах, потому что из мелочей все складывается. Тут нужно по-умному подходить.

Одно могу сказать: в наших отношениях нет эмоциональных качелей. Мне, наоборот, сейчас хорошо: я прихожу домой — и там тишь и покой. Никаких разборок, нагнетения настроения, того самого "драйва", которого мне хватает на работе. Приходишь домой и думаешь: "Она меня в платье встретила. Пойду открою шкаф, надену что-то домашнее". А потом приходит мысль: "Я дурак, что ли? А если я сейчас возьму и костюм надену — раз и из душа к ней выйду в костюме, в ботинках? Это же ее удивит. Она же в платье встретила, удивила меня". Вот так вот мы и живем.

— Вы чувствуете друг друга.

— Да-да-да. Я даже говорю об этом — и у меня всегда такие радостные эмоции. Такой покой — то, что я всю жизнь искал. Сейчас у меня это есть, поэтому я буду дураком, если не буду это поддерживать.

— Как Екатерина помогает вам в творческой деятельности? Может быть, как-то вас настраивает?

— Нет, мы в работу друг к другу абсолютно никак не лезем, не мешаем, не советуем. Она вот в своем деле специалист, а я в своем, надеюсь, что да (специалист. — Прим. ред.). Насколько я знаю, она недавно была здесь, несколько дней назад?

— Форум был недавно (IV Медиафорум стран СНГ "Развитие медиа в меняющемся мире" прошел в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня". — Прим. ред.).

— Обратите внимание: мы одними дорожками ходим, но все равно стараемся не влезать (в дела друг друга. — Прим. ред.), это и не нужно. Каждый из нас самодостаточный в своем направлении. Никто не требует никаких советов. Посоветуешь — и потом еще виноватым останешься. Зачем это надо? Надо мудро подходить к вопросу.

— Переходя к теме работы: в начале сентября стало известно, что Роспатент официально отказал вам в регистрации товарного знака "Я русский". Как вам объяснили причину отказа в Роспатенте?

— На самом деле это было не в этом году. Это было в октябре прошлого года, насколько я помню. Многие не знают, почему появилась эта инициатива. Изначально огромное количество компаний пыталось зарегистрировать этот бренд с теми же категориями. Я это сделал для того, чтобы, во-первых, показать им, что это невозможно: если мне отказали, то им точно ничего не светит. Во-вторых, вы представляете, с точки зрения безопасности: если бы у них, не дай бог, это получилось, они начали бы продавать ту самую пресловутую водку, на которой написано "Я — русский", люди покупали бы, а вдруг кто-то отравился бы. Кто бы был виноват? Shaman. Тем самым я перебил у них желание заниматься плохими делами. Здесь изначально я знал, что так будет. Просто я это аккуратно, красиво, в рамках закона сделал в свою пользу.

— То есть повторных попыток подать заявку снова не будет?

— Зачем? Нет.

— Профилактический момент?

— О, хорошее слово. Да, абсолютно, чтобы неповадно было.

— Ваши песни включили в список рекомендованных произведений для школьников. Также вы проводили уроки музыки в школах. Как вы относитесь к тому, что ваши песни включили в этот перечень?

— Во-первых, это инициатива от самих школьников, от людей. Мы с коллегами из Госдумы думали, как это все правильно подать. Это было больше года назад. У нас это получилось. Повторюсь, это получилось потому, что инициатива шла непосредственно от школьников. Вы видите, какое количество перепевок, каверов — детишки поют, знают эти песни. Если народ так решил, мы не вправе ему отказать.

— А чьи еще песни, на ваш взгляд, должны оказаться в этом перечне? Чьи имена должны пополнить этот список?

— Насколько я знаю, он достаточно полный, но будет пополняться еще. Эти песни должны быть проверены временем, учитывая, что сейчас год идет за три. Например, с момента выхода песен "Встанем", "Я русский" прошло больше трех лет. В век скоротечности и интернет-технологий песня выпускается, живет полгода, сезон. Если год прожила — это счастье. Песни, выпущенные полтора-два года назад, не помнят. Если песня два-три года на слуху, актуальна — считайте, что она закрепилась в памяти и сознании слушателей. Нужно, чтобы хотя бы два-три года прошло с момента выхода. Если она после этого останется актуальной — значит, она уже зашла в сердца людей, ее будут и слушать, и петь, и вспоминать. Такие песни можно вводить в школьную программу. Инициатива от народа, от самих школьников в виде перепевок, кавер-версий необходима как подтверждение этому.

— Будете ли вы еще проводить уроки музыки в школах?

— Безусловно, конечно. Я это планирую сделать в скором времени. Думаю, в следующем году мы возобновим эту работу.

— Видите ли себя в качестве педагога музыки в будущем?

— Почему нет? Я ни от чего не зарекаюсь. Сейчас я занимаюсь продюсерской деятельностью. У меня появился подопечный.

— Никита Осин…

— Да, Никита Осин. Я сейчас его подтягиваю, помогаю, уже есть результаты и плоды. Кстати, он будет в качестве гостя на концертах, которые пройдут в Кремле 22-23 ноября. Также будет Григорий (Лепс. — Прим. ред.). Сейчас я решил попробовать себя в таком амплуа, потому что уже есть накопленный опыт и желание попробовать себя в этой истории. Я же ведь артиста Shaman как-то смог спродюсировать. Ярослав Дронов же его поднял как-то, сшил ему этот образ, создал песни для него, написал, значит, получится сделать это и еще раз. Технологии известны.

— Вы уже упомянули, что 22 и 23 ноября у вас концерты на главной сцене страны — в Государственном Кремлевском дворце, где вы отметите свой день рождения. Расскажите, что готовите для зрителей? Какие сюрпризы нам ждать?

— Могу ответить одной фразой: такого Shaman вы еще не видели — это 100%. Это будет концерт-действо: конферанс, стендап, исповедь, интервью, в котором я буду рассказывать о своем жизненном пути: с самого детства и уже до преклонного возраста, 34 года. Эта линия будет сдобрена разными историями из жизни, шутками, философскими размышлениями, подводками к песням. Как будто бы мы находимся не в Кремле, а просто на кухне, в интимной обстановке. Это будет откровенный разговор со зрителем, эмоции, переживания — из детства и к 34 годам.

— Ваш творческий путь начался с четырех лет — концерт называется "SHAMAN. 30 лет на сцене". Кто был для вас ориентиром в начале вашего пути?

— Я был всеяден и слушал то, что слушают мои родители, бабушка, дедушка. Как правило, это всегда был телевизор, разные музыкальные каналы и передачи, например, "Голубой огонек". Весь этот пул артистов, сейчас, слава богу, я познакомился с ними и общаюсь уже лично. Для меня это до сих пор является чудом. На этом-то я и вырос.

— А вы помните свое первое выступление?

— Да, помню. Это был город Новомосковск, городской Дворец культуры. Я вышел на сцену, мне дали в руки микрофон. На тот момент в моей маленькой детской ладошке он был вот таким (большим. — Прим. ред.). Я пел песню "Ах, вы сени, мои сени".

— Какие точки на вашем пути стали ключевыми в процессе становления?

— Моя решимость в 15 лет — уже именно моя: не родители, которые водили меня в музыкальную школу и по выступлениям, а когда я устроился работать певцом в ресторан в 15 лет. Тогда я точно понял, что я 100 процентов хочу заниматься музыкой — это мое дело, я с этой профессией свяжу свою жизнь.

— А позднее какие выступления на концертах, фестивалях были самыми яркими за эти 30 лет?

— Про них, как говорится, все видят и все знают. Это, конечно же, момент моего взлета, когда в 2022 году вышла песня "Встанем". Это, наверное, была первая такая точка. Я же долго шел, только в 30 лет у меня получилось прорваться. Песня "Встанем", которую я написал и выпустил в 2022 году, как раз помогла мне это сделать. Как говорят среди продюсеров, вторая песня подчас важнее, чем первая, эта песня помогает уже окончательно закрепиться, скажем так. Летом вышла песня "Я русский" — это тоже был переломный момент. И все, пошли концерты, гастроли, меня закружил этот вихрь.

— Уверена, что песни "Я русский", "Мой бой", "Встанем" знают все в России. Не было ли у вас идеи перевести их на другие языки, чтобы они стали популярнее в мире?

— А зачем? Пусть учат русский язык. У меня есть мечта, чтобы песни на русском языке любили, пели, слушали во всем мире. Мне кажется, что эта мечта маленькими шажочками, но сбывается.

— В этом году вы объездили всю Россию с туром "Победа!", как вы ранее уже упомянули. В том числе вы были на Донбассе и в Новороссии. Есть ли в планах посетить снова Донбасс и Новороссию, может быть, с туром в следующем году?

— Мы с Екатериной в начале ноября как раз-таки там были. Ездили возлагать цветы, заехали к детям в лицей, а также в храм Петра и Февронии. Конечно, с удовольствием (посетим. — Прим. ред.). В чем заключается сложность: когда я туда приезжаю, всегда приезжаю не просто попеть песни под гитару, а выступаю с большим концертом, шоу, светом, звуком — как и в любом другом городе России, чтобы люди получили те же самые эмоции и впечатления. Как оказывается, я всегда бываю прав, потому что люди не ожидают такого, они думают, что будет все по-скромному, а там — шарах, вот это все! Естественно, им это приятно, они запоминают другие ощущения от концерта. Но это тянет определенные сложности, например, с логистикой: привезти, отвезти, установить. Сами понимаете, вопрос безопасности — перво-наперво. Тем не менее мы трудностей не боимся, привыкли их решать и преодолевать.

— Также в этом году вы дважды посетили Корейскую Народно-Демократическую Республику. Публика там — какая она?

— Если честно, я бы еще туда приехал, и не раз. Первый раз еще было непонятно: как взаимодействовать на концерте, там достаточно сдержанная, казалось бы, публика. Даже просили не делать кричалки с залом, потому что они не понимают языка. Но на первой же песне я понял, что мы с залом в контакте, я их раскачал. В первый приезд была рок-программа. На песне "Я русский" я вообще отвязался: не по протоколу спустился со сцены в зал и пошел раздавать пятюню. Смотрю: они сначала отпрянули, потом сами потянулись со вторых, третьих рядов, я их раскачал, мы были в итоге на одной волне.

— Что-то родственное оказалось?

— Конечно.

— Собираетесь ли вы дать концерты в других странах?

— Поживем — увидим, все возможно. Все зависит от предложения.

— А собственное, личное желание где-то выступить?

— Посмотрим. Меня интересует Китай.

— Вы там еще не выступали, верно?

— Я там не был вообще ни разу.

— По мнению народного артиста России Игоря Матвиенко, песни с фольклорными мотивами: ваши треки, песни группы "Любэ", Надежды Кадышевой, Татьяны Куртуковой набирают популярность естественным путем, потому что аудитория чувствует что-то родное. Не было ли у вас мыслей создать что-то совместное с Надеждой Никитичной Кадышевой или с Татьяной Куртуковой?

— Мы с Надеждой Бабкиной хотим на следующий год что-то совместное запустить. Посмотрим, как это будет. Может быть, дай бог, получится.

Мы ни с Татьяной Куртуковой, ни с Надеждой Кадышевой лично не общаемся так тесно. Да, мы виделись мельком: вышли из-за кулис, прошли мимо друг друга, поздоровались. А с Надеждой Бабкиной мы взахлеб общаемся, можем созвониться по-простому, как и с Пелагеей. В творчестве важно, чтобы не просто соединились два интересных человека, а чтобы они вне сцены между собой тоже коммуницировали, чтобы им в удовольствие было друг с другом общаться. Так, со всех сторон складывается не только творческая, но и человеческая коллаборация.

— По-моему, меньше недели назад вы выпустили совместную композицию с джазменом Игорем Бутманом. Как родился этот дуэт?

— Я эту песню написал в начале лета этого года, тогда мы еще не были лично знакомы с Игорем Бутманом. Потом мы познакомились уже лично, и я понял, что в этой песне не хватает саксофона для того, чтобы она приобрела новые краски, заиграла по-новому. Тем более у меня такого музыкального эксперимента не было. А тут не просто саксофон, а первый саксофон в России! Как только мы с ним познакомились, у меня пазл в голове сложился. С ним прекрасно общается и дружит мой концертный директор Александр Качан, он и спродюсировал нашу с ним встречу. Мы поговорили, хлопнули по рукам. Он приехал в студию, записал свою партию. Мы с ним еще посидели, поработали, поговорили — и вуаля, песня готова.

— Возможно ли, что появятся другие совместные композиции с Игорем Михайловичем?

— Композиции — не знаю. Может быть, дальше уже сможем говорить о каких-то более крупных формах, тем более у него есть потрясающий оркестр. Если дальше заходить в сотрудничество, думаю, что нам взаимно будет интересно что-то посерьезнее. В рамках одной трехминутной песни мы уже себя попробовали, поняли, как и что. Надо двигаться дальше, никогда не нужно повторяться.

— В одном из интервью вы говорили, что самое сложное — не дойти до вершины, а удержаться на ней. По данным ВЦИОМ, вы уже третий год подряд возглавляете рейтинг лучших российских исполнителей. В чем секрет вашего успеха?

— Это вопрос не ко мне, а к людям, к народу, которые "голосуют" ногами, "голосуют" рублем, — платят свои кровные деньги, приходят на концерты, смотрят, слушают. Я человек скромный, не хочется себя расхваливать и говорить, что секрет в том, что я такой уникальный или прекрасный — это было бы не совсем правильно с моей стороны.

Я стараюсь выполнять свою работу с полной отдачей, от души. Никогда не пасую, никогда ни про кого слова плохого не говорил и не буду говорить — это мой принцип. Стараюсь, как у меня в песне поется, жить, не пятная рубаху. Кто-то скажет: "Не верю", ну и пусть. Я просто стараюсь выполнять свою работу с максимальной отдачей, качественно, от всей души, от всего сердца писать песни, стараюсь отдавать как можно больше. Народ это чувствует, поэтому отвечает мне взаимностью.

— А чувствуете ли с каждым годом все большую ответственность?

— Я ее сразу чувствовал, не скажу, что она как-то повышается с каждым годом. Она примерно такой же была и в 2022, и в 2023, и в 2024, и в 2025 году. Я уже просто привык к тому, что постоянно работаю на достаточно высоком уровне градуса. Для меня это в порядке вещей.

— У вас по десять концертов в каждом месяце, если я не ошибаюсь?

— Иногда десять, иногда восемь, девять или даже 11 — тут уже по ситуации.

— И так на протяжении нескольких лет…

— Да, уже скоро четыре года будет.

— Как вам удается справляться с таким бешеным графиком? Может быть, есть какой-то секрет, как избежать выгорания?

— Никак. Его не нужно избегать, нужно переживать, пересыпать. Раны залижешь, и опять в бой. Это неизбежно для человека, который постоянно находится в этом колесе. Сойти с этого колеса невозможно, потому что оно с каждым годом быстрее вращается, набирает обороты. Что будет, если ты сойдешь с этого колеса?

— Разобьешься…

— Поэтому в моем случае я уже все — в системе, в обороте.

— Когда планируете отпуск?

— Не знаю, у меня не было его уже года три, наверно.

— Совсем?

— Совсем. Есть, допустим, четыре-пять дней свободных, стараешься полежать на диване, вкусно поесть, погулять, кино посмотреть, заняться всем чем угодно, что отвлечет от работы. Даже когда ты отдыхаешь, казалось бы, дома, все равно телефонные звонки, СМС-сообщения никто не отменял. Без тебя не могут это решить, нужно согласовать это. Что-то нужно купить, что-то заказать. Такого, чтобы я отключил телефон, уехал куда-нибудь на Алтай на две недели, медитировал и наслаждался природой — для меня это пока непозволительно. Наверное, надо. Когда-нибудь я к этому приду.

— В ближайшем будущем не планируете?

— Пока нет. Пока работаю. Я уповаю на годы, все-таки 34 года — это не 54, 64 или 74 года. Между прочим, извините меня, мои коллеги, например, Олег Михайлович Газманов — у него до сих пор гастроли, разъезды — и не жалуется. Вот и я не жалуюсь.

— Мы видели вас в театральных постановках, ярким событием стала премьера этно-оперы Игоря Матвиенко "Князь Владимир", где вы сыграли главную роль князя Владимира. Какие у вас дальнейшие творческие планы? Может быть, попробуете себя в кино, театре, мюзикле?

— На следующий год у меня запланировано несколько больших проектов.

— Следующий год еще и юбилейный — вам исполняется 35 лет…

— Да, дожить бы. У меня есть проекты в задумках. Но опять же, как сейчас их раскрывать, а вдруг не сбудется? Сейчас наговорю здесь то, что я спланировал и задумал, — и это не состоится. Люди потом посмотрят, будут от меня ждать. Пусть это останется интригой, постепенно люди все узнают сами.

— Будет ли большой тур?

— Тур — это по умолчанию. Хочется чего-то еще более масштабного, еще больше. Ты сделал одну песню, у тебя получился хит, ты понимаешь: напишешь еще один хит, там примерно то же самое будет, а так уже неинтересно. Нужно сделать большой тур: откатал один тур, второй, дальше — что-то следующее. Сделал одну большую программу, понял, как это работает, вторую программу, потом — третью. Нужно искать вообще новые пути выхода, надо масштабироваться. Есть такая фраза: "Заводи будильник и не спи". Только своей успешностью и большими, крупными проектами и делами можно всем все доказывать. Но глаза горят!

— Говорят, что люди не могут жить без мечты. В заключение не могу не спросить, о чем мечтаете вы?

— Повторюсь: чтобы песни на русском языке любили, слушали и пели во всем мире.

— Может быть, о звании народного артиста?

— Это как получится.

— Но мечты такой нет?

— Такой мечты нет. Тут такое дело: решат — значит, дадут. Это не самоцель. Получишь, допустим, это звание, а дальше после этого звания что? А когда песню на русском языке поют во всем мире — это такой подарок, который с годами никогда не перестанет дарить сам себя. Для меня это счастье.

— А на день рождения какой подарок ожидаете?

— Я всех своих близких попросил ничего мне не дарить. У меня все есть, мне ничего не надо.

— Ярослав, спасибо вам большое за то, что нашли время для этой беседы. Желаю вам неиссякаемого вдохновения и новых побед.