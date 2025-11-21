Shaman оставил интригой, напишет ли песню о свадьбе с Мизулиной

МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Заслуженный артист РФ Ярослав Дронов (Shaman) оставил интригой, появится ли в его репертуаре песня, посвященная свадьбе с главой Лиги безопасного интернета Екатериной Мизулиной.

В марте Shaman и Мизулина объявили, что они пара, на концерте артиста, который прошел в "Live Арене". После официального заявления об их отношениях Shaman исполнил песню "Ты моя", обнимая Екатерину Мизулину.