Shaman оставил интригой, напишет ли песню о свадьбе с Мизулиной
Shaman оставил интригой, напишет ли песню о свадьбе с Мизулиной
Заслуженный артист РФ Ярослав Дронов (Shaman) оставил интригой, появится ли в его репертуаре песня, посвященная свадьбе с главой Лиги безопасного интернета... РИА Новости, 21.11.2025
Сохранил интригу: Shaman о песне, посвященной их с Екатериной Мизулиной свадьбе
"Если, допустим, я вам сейчас скажу "да", то я испорчу сюрприз. Если я скажу "нет", то я человека расстрою". Shaman сохранил интригу, появится ли в его репертуаре песня, посвященная их с Екатериной Мизулиной свадьбе.
