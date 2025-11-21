Рейтинг@Mail.ru
09:19 21.11.2025 (обновлено: 09:55 21.11.2025)
Shaman оставил интригой, напишет ли песню о свадьбе с Мизулиной
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Заслуженный артист РФ Ярослав Дронов (Shaman) оставил интригой, появится ли в его репертуаре песня, посвященная свадьбе с главой Лиги безопасного интернета Екатериной Мизулиной.
"Если, допустим, я вам сейчас скажу "да", то я испорчу сюрприз. Если я скажу "нет", то я человека расстрою. Поэтому не скажу ни да, ни нет - пусть это будет интригой", - сказал он в интервью РИА Новости, отвечая на вопрос о том, выйдет ли песня, посвященная их с Мизулиной свадьбе.
Пятого ноября Shaman и Екатерина Мизулина сообщили, что расписались в расписались в ЗАГСе Донецка в ходе посещения Донецкой Народной Республики (ДНР). Церемония прошла тихо и скромно, без большого числа гостей, ее посетил глава ДНР Денис Пушилин.
В марте Shaman и Мизулина объявили, что они пара, на концерте артиста, который прошел в "Live Арене". После официального заявления об их отношениях Shaman исполнил песню "Ты моя", обнимая Екатерину Мизулину.
Shaman рассказал о планах на свадьбу с Мизулиной
20 ноября, 11:03
 
Заголовок открываемого материала