2025-11-21T04:20:00+03:00
Обсуждать кандидатуру участника "Интервидения" рано, заявил Shaman
Shaman: обсуждать кандидатуру участника «Интервидения» можно с февраля 2026 года
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Пока рано говорить о том, кто бы мог представить Россию на международном музыкальном конкурсе "Интервидение" в 2026 году, обсуждение кандидатуры участника можно начинать с февраля 2026 года, поделился мнением с РИА Новости заслуженный артист РФ Ярослав Дронов (Shaman).
"Каждый год подкидывает нам все новые и новые сюрпризы. Я уверен, что это будут и приятные сюрпризы в музыкальном пространстве, в сфере шоу-бизнеса, появятся какие-то новые исполнители и новые хиты в следующем, 2026 году. Исходя из этого нужно будет делать выводы. Сейчас пока рановато об этом говорить. Я думаю, что нужно начинать это обсуждать с февраля следующего года", - сказал он.
Shaman отметил, что конкурсная песня и участник должны быть молодыми. "Песня должна быть, естественно, как и исполнитель, молодой. По правилам конкурса, она должна быть написана в том же году, в котором проводится конкурс", - напомнил артист.
Ранее народный артист РФ, член жюри "Интервидения" от РФ Игорь Матвиенко заявил, что певица Валерия Bearwolf или сибирская группа Otyken могли бы представить Россию на конкурсе в 2026 году.
"Интервидение" впервые после длительного перерыва прошло в 2025 году. Конкурс состоялся на "Live Арене" в Москве. Россию представил певец Shaman. Победу одержал вьетнамский исполнитель Дык Фук. В 2026 году конкурс пройдет в Саудовской Аравии.