Обсуждать кандидатуру участника "Интервидения" рано, заявил Shaman

МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Пока рано говорить о том, кто бы мог представить Россию на международном музыкальном конкурсе "Интервидение" в 2026 году, обсуждение кандидатуры участника можно начинать с февраля 2026 года, поделился мнением с РИА Новости заслуженный артист РФ Ярослав Дронов (Shaman).

"Каждый год подкидывает нам все новые и новые сюрпризы. Я уверен, что это будут и приятные сюрпризы в музыкальном пространстве, в сфере шоу-бизнеса, появятся какие-то новые исполнители и новые хиты в следующем, 2026 году. Исходя из этого нужно будет делать выводы. Сейчас пока рановато об этом говорить. Я думаю, что нужно начинать это обсуждать с февраля следующего года", - сказал он.

Shaman отметил, что конкурсная песня и участник должны быть молодыми. "Песня должна быть, естественно, как и исполнитель, молодой. По правилам конкурса, она должна быть написана в том же году, в котором проводится конкурс", - напомнил артист.

Ранее народный артист РФ, член жюри "Интервидения" от РФ Игорь Матвиенко заявил, что певица Валерия Bearwolf или сибирская группа Otyken могли бы представить Россию на конкурсе в 2026 году.