https://ria.ru/20251121/shaman--2056536981.html
Shaman рассказал, что нашел в отношениях с Мизулиной
Shaman рассказал, что нашел в отношениях с Мизулиной - РИА Новости, 21.11.2025
Shaman рассказал, что нашел в отношениях с Мизулиной
Заслуженный артист РФ Ярослав Дронов (SHAMAN) рассказал в интервью РИА Новости. что нашел в отношениях с главой Лиги безопасного интернета Екатериной Мизулиной... РИА Новости, 21.11.2025
2025-11-21T11:18:00+03:00
2025-11-21T11:18:00+03:00
2025-11-21T17:25:00+03:00
шоубиз
донецк
екатерина мизулина
лига безопасного интернета
shaman (ярослав дронов)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/15/2056542884_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_1e77bfa65a9f07b910d653d5806afba7.jpg
https://ria.ru/20251121/dronov-2056522731.html
https://ria.ru/20251121/shaman-2056493326.html
донецк
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/15/2056542884_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_1a8625d7832a86acc47edc0df0610625.jpg
Shaman об основе семьи
"Такой покой - то, что я всю жизнь искал. Сейчас у меня это есть". Основой семьи Shaman и Екатерины Мизулиной является любовь, которая выражается во взаимопомощи и поддержке - в том числе в бытовых делах, рассказал артист РИА Новости.
Никаких разборок, нагнетения настроения - того самого "драйва", которого мне хватает на работе.
🔹 Подписаться на РИА Новости
2025-11-21T11:18
true
PT3M33S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецк, екатерина мизулина, лига безопасного интернета, shaman (ярослав дронов)
Шоубиз, Донецк, Екатерина Мизулина, Лига безопасного интернета, SHAMAN (Ярослав Дронов)
Shaman рассказал, что нашел в отношениях с Мизулиной
Shaman рассказал, что нашел в отношениях с Мизулиной то, что искал всю жизнь
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Заслуженный артист РФ Ярослав Дронов (SHAMAN) рассказал в интервью РИА Новости. что нашел в отношениях с главой Лиги безопасного интернета Екатериной Мизулиной то, что искал всю жизнь, - покой.
"Такой покой - то, что я всю жизнь искал. Сейчас у меня это есть, поэтому я буду дураком, если не буду это поддерживать", - сказал он.
Shaman отметил, что им с Мизулиной
не знакомы те самые эмоциональные качели, с которыми сталкиваются многие пары.
"Я прихожу домой - и там тишь и покой. Никаких разборок, нагнетения настроения - того самого "драйва", которого мне хватает на работе. Приходишь домой и думаешь: "Она меня в платье встретила. Пойду открою шкаф, надену что-то домашнее". А потом приходит мысль: "Я дурак, что ли? А если я сейчас возьму и костюм надену - раз и из душа к ней выйду в костюме, в ботинках? Это же ее удивит. Она же в платье встретила, удивила меня". Вот так вот мы и живем", - добавил музыкант.
Пятого ноября Shaman и Екатерина Мизулина сообщили, что расписались в расписались в ЗАГСе Донецка
в ходе посещения Донецкой Народной Республики (ДНР
). Церемония прошла тихо и скромно, без большого числа гостей, ее посетил глава ДНР Денис Пушилин
.
В марте Shaman и Мизулина объявили, что они пара, на концерте артиста, который прошел в "Live Арене". После официального заявления об их отношениях Shaman исполнил песню "Ты моя", обнимая Екатерину Мизулину.