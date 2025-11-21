Shaman рассказал, что нашел в отношениях с Мизулиной

"Такой покой - то, что я всю жизнь искал. Сейчас у меня это есть, поэтому я буду дураком, если не буду это поддерживать", - сказал он.

"Я прихожу домой - и там тишь и покой. Никаких разборок, нагнетения настроения - того самого "драйва", которого мне хватает на работе. Приходишь домой и думаешь: "Она меня в платье встретила. Пойду открою шкаф, надену что-то домашнее". А потом приходит мысль: "Я дурак, что ли? А если я сейчас возьму и костюм надену - раз и из душа к ней выйду в костюме, в ботинках? Это же ее удивит. Она же в платье встретила, удивила меня". Вот так вот мы и живем", - добавил музыкант.