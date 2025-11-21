Рейтинг@Mail.ru
21.11.2025

Литва заявила о новом провокационном шаге против России
19:24 21.11.2025
Литва заявила о новом провокационном шаге против России
Государственная группа "Литовские железные дороги" (ЛЖД) заблокировала транзит грузов российской нефтяной компании "Лукойл" в Калининградскую область, передает... РИА Новости, 21.11.2025
В мире, Россия, США, Литва, Евросоюз, ЛУКОЙЛ
Литва заявила о новом провокационном шаге против России

Литва заблокировала транзит грузов "Лукойла" в Калининградскую область

© iStock.com / AgustavopПрезидентский дворец в Вильнюсе, Литва
Президентский дворец в Вильнюсе, Литва - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
© iStock.com / Agustavop
Президентский дворец в Вильнюсе, Литва. Архивное фото
МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Государственная группа "Литовские железные дороги" (ЛЖД) заблокировала транзит грузов российской нефтяной компании "Лукойл" в Калининградскую область, передает Sputnik Литва со ссылкой на заявление компании.
"После окончания переходного периода, с 21 ноября, перевозка грузов "Лукойла" (нефть и нефтепродукты) и связанных с ним компаний прекратится по железной дороге из России в Калининград", — передает издание заявление ЛЖД.
Военнослужащий литовской армии во время учений - РИА Новости, 1920, 16.11.2025
"Точно помогут": в Литве заговорили о необычном оружии для войны с Россией
16 ноября, 06:00
Компания объяснила этот шаг тем, что соблюдает санкционный режим США и Великобритании.
Минфин США 22 октября ввел санкции против "Лукойла" и его дочерних компаний, в которых он владеет долей более 50%. Все операции с ними должны быть завершены до 21 ноября. ЕС в рамках 19-го пакета санкций, опубликованного 23 октября, ввел ограничения против торгового подразделения "Лукойла" Litasco Middle East DMCC со штаб-квартирой в Дубае.
Помимо Litasco, "Лукойлу" принадлежат два нефтеперерабатывающих завода в Европе — в Румынии и Болгарии, а также сеть АЗС Teboil. Также он является оператором проекта "Западная Курна-2" в Ираке с долей 75%. Есть ряд активов в Африке, где у "Лукойла" 50%. Кроме того, в некоторых зарубежных проектах компания выступает миноритарием.
Проволочное заграждение на белорусско-литовской границе вблизи контрольно-пропускного пункта Котловка-Лаворишкес - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
В Минске заявили, что не получили от Литвы уведомлений об открытии КПП
19 ноября, 19:15
 
