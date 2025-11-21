Литва заявила о новом провокационном шаге против России

МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Государственная группа "Литовские железные дороги" (ЛЖД) заблокировала транзит грузов российской нефтяной компании "Лукойл" в Калининградскую область, передает Sputnik Литва со ссылкой на заявление компании.
Компания объяснила этот шаг тем, что соблюдает санкционный режим США и Великобритании.
Минфин США 22 октября ввел санкции против "Лукойла" и его дочерних компаний, в которых он владеет долей более 50%. Все операции с ними должны быть завершены до 21 ноября. ЕС в рамках 19-го пакета санкций, опубликованного 23 октября, ввел ограничения против торгового подразделения "Лукойла" Litasco Middle East DMCC со штаб-квартирой в Дубае.
Помимо Litasco, "Лукойлу" принадлежат два нефтеперерабатывающих завода в Европе — в Румынии и Болгарии, а также сеть АЗС Teboil. Также он является оператором проекта "Западная Курна-2" в Ираке с долей 75%. Есть ряд активов в Африке, где у "Лукойла" 50%. Кроме того, в некоторых зарубежных проектах компания выступает миноритарием.