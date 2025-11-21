Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне ответственности "Севера"

МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. ВСУ за неделю потеряли более 1155 боевиков в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило в пятницу министерство обороны РФ.

"В течение недели подразделения группировки войск "Север" улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике тяжелой механизированной, трех механизированных, егерской, пехотной, десантно-штурмовой бригад, штурмового полка, батальона беспилотных систем ВСУ и бригады теробороны в Сумской области. На харьковском направлении активными действиями подразделений группировки освобождены населенные пункты Двуречанское и Цегельное Харьковской области. Нанесено поражение формированиям тяжелой механизированной, мотопехотной бригады, штурмового полка ВСУ, двух бригад теробороны, полка нацгвардии и пограничного отряда погранслужбы Украины", - говорится в сводке военного ведомства.