Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне ответственности "Севера" - 21.11.2025
Специальная военная операция на Украине
 
13:22 21.11.2025 (обновлено: 13:25 21.11.2025)
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне ответственности "Севера"
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне ответственности "Севера" - РИА Новости, 21.11.2025
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне ответственности "Севера"
ВСУ за неделю потеряли более 1155 боевиков в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило в пятницу министерство обороны РФ. РИА Новости, 21.11.2025
специальная военная операция на украине
сумская область
харьковская область
вооруженные силы украины
россия
сумская область
харьковская область
россия
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне ответственности "Севера"

МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. ВСУ за неделю потеряли более 1155 боевиков в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило в пятницу министерство обороны РФ.
"В течение недели подразделения группировки войск "Север" улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике тяжелой механизированной, трех механизированных, егерской, пехотной, десантно-штурмовой бригад, штурмового полка, батальона беспилотных систем ВСУ и бригады теробороны в Сумской области. На харьковском направлении активными действиями подразделений группировки освобождены населенные пункты Двуречанское и Цегельное Харьковской области. Нанесено поражение формированиям тяжелой механизированной, мотопехотной бригады, штурмового полка ВСУ, двух бригад теробороны, полка нацгвардии и пограничного отряда погранслужбы Украины", - говорится в сводке военного ведомства.
"В зоне ответственности группировки войск "Север" потери противника составили более 1155 военнослужащих, танк, девять боевых бронированных машин, 85 автомобилей и восемь орудий полевой артиллерии. Уничтожены семь станций радиоэлектронной борьбы, 31 склад боеприпасов и материальных средств", - отмечает МО РФ.
Специальная военная операция на Украине, Сумская область, Харьковская область, Вооруженные силы Украины, Россия
 
 
