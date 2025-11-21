https://ria.ru/20251121/sever-2056567248.html
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне ответственности "Севера"
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне ответственности "Севера" - РИА Новости, 21.11.2025
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне ответственности "Севера"
ВСУ за неделю потеряли более 1155 боевиков в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило в пятницу министерство обороны РФ. РИА Новости, 21.11.2025
2025-11-21T13:22:00+03:00
2025-11-21T13:22:00+03:00
2025-11-21T13:25:00+03:00
специальная военная операция на украине
сумская область
харьковская область
вооруженные силы украины
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/05/2052917316_0:212:2887:1836_1920x0_80_0_0_d17c72931bb306f94422a7d09c196f41.jpg
https://ria.ru/20251121/ukraina-2056367349.html
сумская область
харьковская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/05/2052917316_79:0:2808:2047_1920x0_80_0_0_ed810c7c99da5e3865660ff1bc972adb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сумская область, харьковская область, вооруженные силы украины, россия
Специальная военная операция на Украине, Сумская область, Харьковская область, Вооруженные силы Украины, Россия
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне ответственности "Севера"
ВСУ потеряли в зоне ответственности "Севера" более 1144 военных за неделю
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. ВСУ за неделю потеряли более 1155 боевиков в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило в пятницу министерство обороны РФ.
"В течение недели подразделения группировки войск "Север" улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике тяжелой механизированной, трех механизированных, егерской, пехотной, десантно-штурмовой бригад, штурмового полка, батальона беспилотных систем ВСУ и бригады теробороны в Сумской области. На харьковском направлении активными действиями подразделений группировки освобождены населенные пункты Двуречанское и Цегельное Харьковской области. Нанесено поражение формированиям тяжелой механизированной, мотопехотной бригады, штурмового полка ВСУ, двух бригад теробороны, полка нацгвардии и пограничного отряда погранслужбы Украины", - говорится в сводке военного ведомства.
"В зоне ответственности группировки войск "Север" потери противника составили более 1155 военнослужащих, танк, девять боевых бронированных машин, 85 автомобилей и восемь орудий полевой артиллерии. Уничтожены семь станций радиоэлектронной борьбы, 31 склад боеприпасов и материальных средств", - отмечает МО РФ.