Рейтинг@Mail.ru
В Севастополе задержали сообщника мошенников, укравших 50 миллионов рублей - РИА Новости, 21.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:03 21.11.2025
https://ria.ru/20251121/sevastopol-2056562103.html
В Севастополе задержали сообщника мошенников, укравших 50 миллионов рублей
В Севастополе задержали сообщника мошенников, укравших 50 миллионов рублей - РИА Новости, 21.11.2025
В Севастополе задержали сообщника мошенников, укравших 50 миллионов рублей
Подельник телефонных мошенников, укравших у россиян более 50 миллионов рублей, задержан в Севастополе, сообщила пресс-служба УФСБ региона. РИА Новости, 21.11.2025
2025-11-21T13:03:00+03:00
2025-11-21T13:03:00+03:00
происшествия
россия
севастополь
самарская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0a/2004056166_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_cc741fe4ed35a03f91361da1811bd802.jpg
https://ria.ru/20251118/sk-2055675095.html
https://ria.ru/20251115/mts-2055148340.html
россия
севастополь
самарская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0a/2004056166_49:0:2780:2048_1920x0_80_0_0_382f2215402abf87703051c05fec2a45.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, севастополь, самарская область
Происшествия, Россия, Севастополь, Самарская область
В Севастополе задержали сообщника мошенников, укравших 50 миллионов рублей

В Севастополе задержали сообщника укравших 50 миллионов рублей мошенников

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкМобильный телефон, на который позвонили с неизвестного номера
Мобильный телефон, на который позвонили с неизвестного номера - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Мобильный телефон, на который позвонили с неизвестного номера. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя - РИА Новости. Подельник телефонных мошенников, укравших у россиян более 50 миллионов рублей, задержан в Севастополе, сообщила пресс-служба УФСБ региона.
Житель Самарской области в октябре арендовал в Севастополе две квартиры для размещения абонентских терминалов, так называемых SIM-боксов, используемых для мошеннических звонков на абонентские номера граждан России. Задержанный обеспечивал бесперебойное функционирование оборудования, закупал SIM-карты и ежедневно производил их замену в абонентских терминалах, говорится в сообщении.
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
В Москве задержали участников группы, работавшей на телефонных мошенников
18 ноября, 11:46
"В отношении задержанного возбуждено уголовное дело о незаконном использовании абонентского терминала пропуска трафика, совершенное группой лиц по предварительному сговору (ч. 2 ст. 274.3 УК РФ). Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет", - сообщили в ведомстве.
В ходе обследования арендованных квартир изъята телекоммуникационная техника: два 32-портовых SIM-бокса, ноутбук и более 300 SIM-карт местного оператора связи, с использованием которых зафиксированы многочисленные факты мошенничества.
Сумма причинённого гражданам РФ ущерба превышает 50 миллионов рублей.
Устанавливаются иные лица, причастные к противоправной деятельности.
Задержание произвели сотрудники УФСБ России по республике Крым и городу Севастополю совместно с Бюро специальных технических мероприятий МВД России.
Мобильный телефон, на который позвонили с неизвестного номера - РИА Новости, 1920, 15.11.2025
В МТС назвали любимую схему телефонных мошенников
15 ноября, 11:08
 
ПроисшествияРоссияСевастопольСамарская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала