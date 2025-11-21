https://ria.ru/20251121/sevastopol-2056562103.html
В Севастополе задержали сообщника мошенников, укравших 50 миллионов рублей
В Севастополе задержали сообщника мошенников, укравших 50 миллионов рублей - РИА Новости, 21.11.2025
В Севастополе задержали сообщника мошенников, укравших 50 миллионов рублей
Подельник телефонных мошенников, укравших у россиян более 50 миллионов рублей, задержан в Севастополе, сообщила пресс-служба УФСБ региона. РИА Новости, 21.11.2025
2025-11-21T13:03:00+03:00
2025-11-21T13:03:00+03:00
2025-11-21T13:03:00+03:00
происшествия
россия
севастополь
самарская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0a/2004056166_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_cc741fe4ed35a03f91361da1811bd802.jpg
https://ria.ru/20251118/sk-2055675095.html
https://ria.ru/20251115/mts-2055148340.html
россия
севастополь
самарская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0a/2004056166_49:0:2780:2048_1920x0_80_0_0_382f2215402abf87703051c05fec2a45.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, севастополь, самарская область
Происшествия, Россия, Севастополь, Самарская область
В Севастополе задержали сообщника мошенников, укравших 50 миллионов рублей
В Севастополе задержали сообщника укравших 50 миллионов рублей мошенников
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя - РИА Новости. Подельник телефонных мошенников, укравших у россиян более 50 миллионов рублей, задержан в Севастополе, сообщила пресс-служба УФСБ региона.
Житель Самарской области
в октябре арендовал в Севастополе
две квартиры для размещения абонентских терминалов, так называемых SIM-боксов, используемых для мошеннических звонков на абонентские номера граждан России
. Задержанный обеспечивал бесперебойное функционирование оборудования, закупал SIM-карты и ежедневно производил их замену в абонентских терминалах, говорится в сообщении.
"В отношении задержанного возбуждено уголовное дело о незаконном использовании абонентского терминала пропуска трафика, совершенное группой лиц по предварительному сговору (ч. 2 ст. 274.3 УК РФ). Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет", - сообщили в ведомстве.
В ходе обследования арендованных квартир изъята телекоммуникационная техника: два 32-портовых SIM-бокса, ноутбук и более 300 SIM-карт местного оператора связи, с использованием которых зафиксированы многочисленные факты мошенничества.
Сумма причинённого гражданам РФ ущерба превышает 50 миллионов рублей.
Устанавливаются иные лица, причастные к противоправной деятельности.
Задержание произвели сотрудники УФСБ России по республике Крым
и городу Севастополю совместно с Бюро специальных технических мероприятий МВД России.