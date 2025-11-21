Мобильный телефон, на который позвонили с неизвестного номера. Архивное фото

В Севастополе задержали сообщника мошенников, укравших 50 миллионов рублей

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя - РИА Новости. Подельник телефонных мошенников, укравших у россиян более 50 миллионов рублей, задержан в Севастополе, сообщила пресс-служба УФСБ региона.

Житель Самарской области в октябре арендовал в Севастополе две квартиры для размещения абонентских терминалов, так называемых SIM-боксов, используемых для мошеннических звонков на абонентские номера граждан России . Задержанный обеспечивал бесперебойное функционирование оборудования, закупал SIM-карты и ежедневно производил их замену в абонентских терминалах, говорится в сообщении.

"В отношении задержанного возбуждено уголовное дело о незаконном использовании абонентского терминала пропуска трафика, совершенное группой лиц по предварительному сговору (ч. 2 ст. 274.3 УК РФ). Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет", - сообщили в ведомстве.

В ходе обследования арендованных квартир изъята телекоммуникационная техника: два 32-портовых SIM-бокса, ноутбук и более 300 SIM-карт местного оператора связи, с использованием которых зафиксированы многочисленные факты мошенничества.

Сумма причинённого гражданам РФ ущерба превышает 50 миллионов рублей.

Устанавливаются иные лица, причастные к противоправной деятельности.