Россия не ожидает изменения отношений с Республикой Сербской, заявил посол

ВОСТОЧНОЕ САРАЕВО (Республика Сербская БиГ), 21 ноя – РИА Новости. Россия не ожидает кардинального изменения отношений с Республикой Сербской Боснии и Герцеговины при любом исходе досрочных президентских выборов, сообщил в интервью РИА Новости посол РФ в БиГ Игорь Калабухов.
"Таких ожиданий (о возможности кардинального изменения отношений - ред.) у нас нет, потому что у нас нормальные отношения со всем политическим спектром Республики Сербской. Мы видим, что отношения с Россией для всех политиков являются базовой основой. Конечно, есть определенные нюансы, связанные с перспективами евроинтеграции Боснии и Герцеговины", - сказал Калабухов.
По его словам, Москва ожидает, что отношения России и Республики Сербской останутся приоритетом в программной деятельности любого кандидата на выборах.
Всего на пост президента РС БиГ претендуют шесть кандидатов: Синиша Каран от правящего СНСД, Бранко Блануша из оппозиционного СДС, Драган Джоканович из "Союза за новую политику", Никола Лазаревич из "Экологической партии (Республики) Сербской" и два независимых кандидата - Игор Гашевич и Славко Драгичевич.
В начале августа ЦИК БиГ приняла решение об отзыве мандата у президента Республики Сербской Милорада Додика, после чего назначила досрочные выборы президента Республики Сербской БиГ на 23 ноября. Додик сообщил в конце сентября, что СНСД выдвинет кандидатом занимающего с сентября пост министра научно-технологического развития и высшего образования, бывшего главу МВД Синишу Карана.
