Россия не ожидает изменения отношений с Республикой Сербской, заявил посол

ВОСТОЧНОЕ САРАЕВО (Республика Сербская БиГ), 21 ноя – РИА Новости. Россия не ожидает кардинального изменения отношений с Республикой Сербской Боснии и Герцеговины при любом исходе досрочных президентских выборов, сообщил в интервью РИА Новости посол РФ в БиГ Игорь Калабухов.

Всего на пост президента РС БиГ претендуют шесть кандидатов: Синиша Каран от правящего СНСД, Бранко Блануша из оппозиционного СДС, Драган Джоканович из "Союза за новую политику", Никола Лазаревич из "Экологической партии (Республики) Сербской" и два независимых кандидата - Игор Гашевич и Славко Драгичевич.