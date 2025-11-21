Рейтинг@Mail.ru
Фестиваль "RT.Док: Время наших героев" пройдет в Сербии
Культура
 
16:28 21.11.2025
Фестиваль "RT.Док: Время наших героев" пройдет в Сербии
Фестиваль "RT.Док: Время наших героев" пройдет в Сербии
Фестиваль документального кино "RT.Док: Время наших героев" пройдет в сербской этнодеревне Дрвенград 22-23 ноября, сообщили в пресс-службе RT. РИА Новости, 21.11.2025
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Фестиваль документального кино "RT.Док: Время наших героев" пройдет в сербской этнодеревне Дрвенград 22-23 ноября, сообщили в пресс-службе RT.
"В сербской этнодеревне Дрвенград 22 и 23 ноября пройдёт международный фестиваль документального кино "RT.Док: Время наших героев". Уже второй год подряд его принимает легендарный режиссёр Эмир Кустурица. Зрителей ждёт несколько премьер", - говорится в сообщении.
Фестиваль RT.Док: Время наших героев - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
В Республике Сербской прошел фестиваль"RT.Док: Время наших героев"
20 ноября, 13:29
Уточняется, что фестиваль откроет премьерный показ ленты Екатерины Яковлевой и Олега Некишева "Итальянское сопротивление. Фильм 2-й. Преодоление". Документальная трагикомедия о том, как трое русских организовали в Италии подпольный фестиваль запрещённых фильмов об СВО и какой ажиотаж это вызвало в итальянских СМИ.
"Мы привезли в Италию фильмы с фронта. Фестиваль проводили подпольно, потому что оголтелая русофобия не позволяет доносить правду открыто. Но итальянские "партизаны правды" готовы сражаться за истину рядом со своими русскими братьями", - рассказала генеральный продюсер фестиваля Екатерина Яковлева, чьи слова приводит пресс-служба.
Отмечается, что в рамках фестиваля состоится ещё одна премьера - картина документалистов RT.Док Виталия Бузуева и Михаила Бурова "Дейтонский договор. Мир на весах". Также в программе второго дня: фильм Татьяны Борщ "Донбасс. Дети", лента Руслана Гусарова и Артёма Сомова "Один. Поле. Воин…", картина "Я обвиняю фашизм" автора и режиссёра RT.Док Ольги Кирий, а также фильм Ольги Кирий и Артёма Сомова "Остров Веры".
В рамках деловой программы также состоится дискуссия "Балканы и Донбасс - уроки истории". Участники обсудят схожесть политической судьбы Донбасса и Республики Сербской, которую авиация НАТО бомбила в 1995 году, а также то, как братские народы могут поддержать друг друга в борьбе с западным вмешательством.
Впервые фестиваль RT.Док: Время наших героев" прошёл в Дрвенграде в ноябре 2024 года, тогда кинорежиссёр Эмир Кустурица предложил сделать его в Сербии ежегодным.
Международный фестиваль документального кино RT.Док: Время наших героев в Кургане - РИА Новости, 1920, 16.10.2025
Шумков: фестиваль "RT.Док: Время наших героев" позволяет говорить правду
16 октября, 16:28
 
Культура
 
 
