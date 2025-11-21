Фестиваль "RT.Док: Время наших героев" пройдет в Сербии

"Мы привезли в Италию фильмы с фронта. Фестиваль проводили подпольно, потому что оголтелая русофобия не позволяет доносить правду открыто. Но итальянские "партизаны правды" готовы сражаться за истину рядом со своими русскими братьями", - рассказала генеральный продюсер фестиваля Екатерина Яковлева, чьи слова приводит пресс-служба.

Отмечается, что в рамках фестиваля состоится ещё одна премьера - картина документалистов RT.Док Виталия Бузуева и Михаила Бурова "Дейтонский договор. Мир на весах". Также в программе второго дня: фильм Татьяны Борщ "Донбасс. Дети", лента Руслана Гусарова и Артёма Сомова "Один. Поле. Воин…", картина "Я обвиняю фашизм" автора и режиссёра RT.Док Ольги Кирий, а также фильм Ольги Кирий и Артёма Сомова "Остров Веры".