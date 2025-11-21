Десять детей и выглядит как модель: секрет семьи олимпийского чемпиона

МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Он выступал под флагами четырех стран, завоевал три олимпийские медали и пять раз побеждал на чемпионатах мира. Махарбек Хадарцев — легенда вольной борьбы, экс-глава Владикавказа и отец десятерых детей. Его жена Виктория Джатиева, удостоенная звания "Мать-героиня", могла бы работать моделью, но выбрала другой путь. Как живет семья, где шестеро сыновей и четыре дочери? Почему дети моют посуду по графику? И правда ли, что Виктория называет себя "мачехой"?

Когда друзья выбирают жену

О личной жизни Махарбек Хадарцев предпочитает молчать. Но однажды на встрече с молодыми журналистами глава Владикавказа все-таки приоткрыл завесу тайны.

История знакомства с будущей женой началась необычно. Хадарцев долго не думал о семье — мешал спорт, карьера, постоянные сборы и соревнования. Когда же он готовился к четвертой Олимпиаде в 2000 году, то понял: пора.

"Так как у спортсмена мало времени на личную жизнь, рассказал о желании жениться своим близким друзьям, эти друзья и занялись поиском. Выбрали самую достойную", — признался Хадарцев.

© Фото : Youtube-канала "Ушатайка" / личный архив Махарбека Хадарцева Махарбек Хадарцев с супругой © Фото : Youtube-канала "Ушатайка" / личный архив Махарбека Хадарцева Махарбек Хадарцев с супругой

Следом кто-то из журналистов поинтересовался: считает ли он, что Виктории Джатиевой повезло стать его супругой? Ответ прозвучал просто: "По крайней мере, когда я утром смотрю в ее глаза, они светятся".

"Пятеро — обязательно, потом по желанию"

Первенец в семье появился в декабре 2000 года. Виктория тогда и представить не могла, что через 15 лет у нее будет десять детей. Она планировала троих максимум. Но у мужа были другие планы.

"После свадьбы муж сказал: "Пятеро — обязательно, потом по желанию". В шутку, конечно. Но видите, как вышло?" — рассказывала Джатиева.

В 2016 году Виктория родила тройняшек — и количество детей в один момент выросло с семи до десяти. Именно после этого ей присвоили звание "Мать-героиня".

Сам Хадарцев объяснял: он брал пример с отца. Олимпийский чемпион вырос в многодетной семье, где было пятеро сыновей. Жена поддержала — и теперь у них шестеро мальчиков и четыре девочки.

Трагедия, которую не забыли

Старшего сына назвали в честь брата Махарбека — Аслана Хадарцева, трехкратного чемпиона мира по вольной борьбе. Аслан погиб в авиакатастрофе в 1990 году. После этого Виктория предложила супругу традицию: всех сыновей называть именами на букву А. Дочерям достались имена на М.

"Самое необычное из них, наверное, у второй девочки. Мы были заняты ее здоровьем, поэтому имя дал друг мужа. "Она будет Мишель? Надо же", — удивилась я. Потом привыкла. Дома мы зовем ее Мишей", — делилась Виктория.

"Мама — это не друг"

Джатиева признается: она придерживается жестких методов воспитания. Считает, что мама не должна быть ребенку другом — как это принято во многих современных семьях.

"Для меня это странно. Как это мама — друг? У меня так не было. А было, что вот мама, она там, наверху, а вот я. Может, это потому, что я сама росла в строгости, но я строгая мама. А папа ласковый", — объясняла Виктория.

© iStock.com / JackF Серьезный разговор с матерью © iStock.com / JackF Серьезный разговор с матерью

Дети, по ее словам, от отца "млеют просто", а ей иногда говорят: "Ты мачеха". Но когда строгая мама не справляется, она подключает нежного папу — и тогда все делается моментально. Авторитет Махарбека в доме бесспорен.

График дежурств

Сам Махарбек родом из небогатой семьи — в четвертом классе уже подрабатывал почтальоном. По словам Джатиевой, муж создал все условия для комфортной жизни большой семьи. Старшая дочь, например, мечтает поступить в Оксфорд — и отец только поддержал идею.

Но это не значит, что дети растут белоручками. Хадарцев воспитывает их так же, как рос сам. Никто не освобождается от домашних обязанностей. На самом видном месте висит график дежурств — кто моет посуду, кто убирает. По выходным вся семья под контролем папы наводит порядок во дворе.

"Конечно, это не вынужденные меры. У нас есть возможность баловать детей, не напрягать их ничем и только потакать всем желаниям. Но кто из них вырастет?" — объясняла Виктория.

Еще одно строгое правило — никаких мобильных телефонов за столом. Гаджеты у детей появляются только после десяти лет. Родители следят за режимом. Сыновья занимаются спортом и танцами, дочери тоже ходят на танцы, одна увлекается рисованием.

Тренажерный зал и сила воли

При всей занятости Джатиева серьезно следит за собой. Во время беременности тройняшками она весила больше ста килограммов, но после родов снова привела себя в форму. Несколько раз в неделю ходит в тренажерный зал — эту привычку ей привил муж.

© Фото : личный архив Виктории Джатиевой Виктория Джатиева © Фото : личный архив Виктории Джатиевой Виктория Джатиева

"Не люблю это дело, но иногда все же читаю в интернете комментарии в свой адрес. И там время от времени: "Да с ее деньгами я еще не такая была бы". Зачем тебе деньги, чтобы вставать утром и бегать? Или приседать? Или для того, чтобы не запивать жареную картошку колой? Безусловно, деньги дают жизненный комфорт, но они не могут дать силу воли", — отвечала она на подобные упреки.

"Где он — там и я"

Несмотря на десятерых детей, Виктория находит время побыть наедине с мужем. Ее позиция проста: "Где он — там и я". Дети от матери никуда не денутся, а мужа "надо беречь".

Джатиева не помнит, чтобы расставалась с супругом больше чем на неделю. Даже когда Хадарцев был депутатом Госдумы, он каждую неделю прилетал домой. На отдых супруги тоже выбираются вдвоем — оставляют детей с близкими и уезжают.

"Понимая, какая на нем ответственность и сколько дел муж решает каждый день, я думаю прежде всего о нем. Понимаю, он уже не так молод, десять детей надо ставить на ноги, и отдыхать ему нужно обязательно", — говорила Виктория.

Бабушка, дедушка и много детей

Для Виктории брак, дети и семья — высшая ценность. Она признается: иногда задумывается о нереализованном потенциале, об амбициях. Но не видит себя в другой роли.

"Как-то мне прислали фото. Там в центре старенькая бабушка со своим стареньким дедушкой. А за ними бесчисленная толпа детей, внуков, правнуков. Очень смешная и милая картинка. Когда смотрю в свое будущее, я вижу именно ее", — делилась Джатиева.

© Фото : личный архив Виктории Джатиевой Махарбек Хадарцев и Виктория Джатиева с детьми © Фото : личный архив Виктории Джатиевой Махарбек Хадарцев и Виктория Джатиева с детьми

Махарбек Хадарцев выступал на Олимпиадах под флагами СССР, Объединенной команды, России и Узбекистана. На его счету три олимпийские медали, две из которых золотые, пять побед на чемпионатах мира и столько же на чемпионатах Европы. Он носит звание "Человек России", награжден несколькими орденами. В 2014 году его избрали главой Владикавказа.