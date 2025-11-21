Рейтинг@Mail.ru
Сейм Польши призвал правительство перенести посольство России из Варшавы - РИА Новости, 21.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:14 21.11.2025
https://ria.ru/20251121/sejm-2056695567.html
Сейм Польши призвал правительство перенести посольство России из Варшавы
Сейм Польши призвал правительство перенести посольство России из Варшавы - РИА Новости, 21.11.2025
Сейм Польши призвал правительство перенести посольство России из Варшавы
Сейм Польши принял резолюцию, призывающую правительство перенести посольство России в Варшаве в другое место. РИА Новости, 21.11.2025
2025-11-21T19:14:00+03:00
2025-11-21T19:14:00+03:00
в мире
россия
польша
варшава
ярослав качиньский
радослав сикорский
право и справедливость
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150091/24/1500912471_0:36:3068:1762_1920x0_80_0_0_7f4388da53a0dd9b8a6ca11f0e9dfc02.jpg
https://ria.ru/20251120/polsha-2056163561.html
https://ria.ru/20251119/posol-2055994174.html
россия
польша
варшава
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150091/24/1500912471_169:0:2900:2048_1920x0_80_0_0_46037dfcd52b33d051b620aa3afd352a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, польша, варшава, ярослав качиньский, радослав сикорский, право и справедливость
В мире, Россия, Польша, Варшава, Ярослав Качиньский, Радослав Сикорский, Право и справедливость
Сейм Польши призвал правительство перенести посольство России из Варшавы

Сейм Польши призвал правительство перенести посольство России

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкСейм Польши в Варшаве
Сейм Польши в Варшаве - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Сейм Польши в Варшаве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАРШАВА, 21 ноя – РИА Новости. Сейм Польши принял резолюцию, призывающую правительство перенести посольство России в Варшаве в другое место.
Трансляция заседания сейма ведется на сайте парламента.
Дворцовая площадь в Варшаве - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
Слуцкий прокомментировал решение Польши закрыть российское консульство
20 ноября, 01:29
За принятие резолюции, внесенной группой депутатов оппозиционной партии "Право и справедливость" проголосовали 439 человек, никто не был против, один депутат воздержался.
В резолюции депутаты призывают правительство "к принятию – с соблюдением норм международного права - мер по переносу посольства Российской Федерации".
Инициатором данной резолюции является председатель партии "Право и справедливость" (PiS) Ярослав Качиньский. В свое время он заявил, что внес в сейм проект резолюции с предложением перенести посольство России с улицы Бельведерской в другое место по причине того, что оно находится близко к польским правительственным зданиям, в частности, к министерству национальной обороны, резиденции премьер-министра и президентскому дворцу Бельведер.
После заявления Качиньского министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский сообщил, что изучил юридический статус здания посольства России и сделал выводы, что Россия является собственником земельного участка, что Советский Союз после войны купил его у частного владельца, а декларация сейма о переносе дипмиссии не будет иметь никаких юридических последствий.
Здание посольства России в Варшаве располагается по адресу Бельведерская, 49. Оно было построено в 1954–1956 годах специально для посольства СССР.
Поврежденный участок пути в районе города Жичин Мазовецкого воеводства Польши - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
Посол в Польше раскритиковал обвинения в адрес России из-за ЧП на ж/д путях
19 ноября, 13:31
 
В миреРоссияПольшаВаршаваЯрослав КачиньскийРадослав СикорскийПраво и справедливость
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала