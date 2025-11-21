Сейм Польши призвал правительство перенести посольство России из Варшавы

ВАРШАВА, 21 ноя – РИА Новости. Сейм Польши принял резолюцию, призывающую правительство перенести посольство России в Варшаве в другое место.
Трансляция заседания сейма ведется на сайте парламента.
За принятие резолюции, внесенной группой депутатов оппозиционной партии "Право и справедливость" проголосовали 439 человек, никто не был против, один депутат воздержался.
В резолюции депутаты призывают правительство "к принятию – с соблюдением норм международного права - мер по переносу посольства Российской Федерации".
Инициатором данной резолюции является председатель партии "Право и справедливость" (PiS) Ярослав Качиньский. В свое время он заявил, что внес в сейм проект резолюции с предложением перенести посольство России с улицы Бельведерской в другое место по причине того, что оно находится близко к польским правительственным зданиям, в частности, к министерству национальной обороны, резиденции премьер-министра и президентскому дворцу Бельведер.
После заявления Качиньского министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский сообщил, что изучил юридический статус здания посольства России и сделал выводы, что Россия является собственником земельного участка, что Советский Союз после войны купил его у частного владельца, а декларация сейма о переносе дипмиссии не будет иметь никаких юридических последствий.