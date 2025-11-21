Сбербанк назвал востребованную компетенцию при поиске сотрудника

МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Самой востребованной компетенцией ближайших лет при поиске сотрудника станет его умение интегрировать генеративный искусственный интеллект в свою работу, говорится в материалах центра макроэкономических исследований Сбербанка, которые есть у РИА Новости.

"Развитие генеративного искусственного интеллекта (GenAI) уже задает тренды на российском рынке труда, меняет логику профессий и процессы в компаниях... По прогнозам аналитиков " Сбера ", самой востребованной компетенцией ближайших лет станет умение интегрировать GenAI в свою работу. Владение GenAI станет условием профессиональной состоятельности для многих профессий", - говорится в исследовании в рамках международной конференции AI Journey.

"Сильная корпоративная культура и обучение сотрудников навыкам работы с GenAI становятся обязательными для успешного бизнеса. Ближайшие три года определят разрыв между компаниями, которые интегрировали GenAI, и теми, кто проигнорировал этот тренд", - отмечается в исследовании.

Уточняется, что 41% вакансий на российском рынке исследователи отнесли к высокоавтоматизируемым с помощью генеративного искусственного интеллекта, это означает, что в этих вакансиях есть большой процент алгоритмизируемых задач.