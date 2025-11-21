Рейтинг@Mail.ru
Сбербанк назвал востребованную компетенцию при поиске сотрудника - РИА Новости, 21.11.2025
03:44 21.11.2025
Сбербанк назвал востребованную компетенцию при поиске сотрудника
Сбербанк назвал востребованную компетенцию при поиске сотрудника - РИА Новости, 21.11.2025
Сбербанк назвал востребованную компетенцию при поиске сотрудника
Самой востребованной компетенцией ближайших лет при поиске сотрудника станет его умение интегрировать генеративный искусственный интеллект в свою работу,... РИА Новости, 21.11.2025
Сбербанк назвал востребованную компетенцию при поиске сотрудника

"Сбер": самой востребованной компетенцией сотрудника скоро станет владение ИИ

© Depositphotos.com / agsandrewИскусственный интеллект
Искусственный интеллект - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
© Depositphotos.com / agsandrew
Искусственный интеллект. Архивное фото
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Самой востребованной компетенцией ближайших лет при поиске сотрудника станет его умение интегрировать генеративный искусственный интеллект в свою работу, говорится в материалах центра макроэкономических исследований Сбербанка, которые есть у РИА Новости.
"Развитие генеративного искусственного интеллекта (GenAI) уже задает тренды на российском рынке труда, меняет логику профессий и процессы в компаниях... По прогнозам аналитиков "Сбера", самой востребованной компетенцией ближайших лет станет умение интегрировать GenAI в свою работу. Владение GenAI станет условием профессиональной состоятельности для многих профессий", - говорится в исследовании в рамках международной конференции AI Journey.
Александр Ведяхин - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
Ведяхин: уже 90% регионов России применяют ИИ-решения Сбера
20 ноября, 16:40
"Сильная корпоративная культура и обучение сотрудников навыкам работы с GenAI становятся обязательными для успешного бизнеса. Ближайшие три года определят разрыв между компаниями, которые интегрировали GenAI, и теми, кто проигнорировал этот тренд", - отмечается в исследовании.
Уточняется, что 41% вакансий на российском рынке исследователи отнесли к высокоавтоматизируемым с помощью генеративного искусственного интеллекта, это означает, что в этих вакансиях есть большой процент алгоритмизируемых задач.
По данным исследования, востребованность навыков генеративного искусственного интеллекта растет повсеместно. "От соискателей ожидают умения работать с GenAI во все большем количестве направлений - это маркетинг, дизайн, аналитика, контент-менеджмент, обучение, работа с маркетплейсами. Компании ищут специалистов, которые умеют создавать продвинутые промпты и добиваться от нейросетей качественных результатов", - заключили аналитики.
Греф рассказал, какие профессии заменит искусственный интеллект
1 октября, 12:55
Греф рассказал, какие профессии заменит искусственный интеллект
1 октября, 12:55
 
