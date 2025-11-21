https://ria.ru/20251121/sarkofag-2056640584.html
Археологи вскрыли саркофаг, запечатанный 1700 лет назад
Археологи вскрыли саркофаг, запечатанный 1700 лет назад - РИА Новости, 21.11.2025
Археологи вскрыли саркофаг, запечатанный 1700 лет назад
Археологи из Венгрии вскрыли римский саркофаг, запечатанный около 1,7 тысячи лет, сообщает Associated Press.
МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости
. Археологи из Венгрии вскрыли римский саркофаг, запечатанный около 1,7 тысячи лет, сообщает Associated Press.
"Особенность находки в том, что саркофаг был герметично запечатан. Его не тревожили ранее, поэтому он остался неповрежденным", — рассказала агентству ведущий археолог раскопок Габриэлла Фенъеш.
Раскопки провели специалисты из Будапештского исторического музея. В саркофаге обнаружили полностью сохранившийся скелет молодой женщины, фрагменты одежды, расшитые золотом, а также различные артефакты. Вместе со скелетом женщины археологи нашли погребальные принадлежности: два стеклянных сосуда, 140 монет, бронзовые фигурки, украшения из янтаря и шпильку для волос. Эксперты заявили, что такое захоронение свидетельствует о том, что близкие были очень привязаны к покойной.
Ученым предстоит провести исследование останков, чтобы установить возраст, состояние здоровья и происхождение женщины.
Археологи отметили удивительную сохранность содержимого саркофага: его крышка была зафиксирована металлическими зажимами и расплавленным свинцом, что защитило захоронение от расхитителей.