Рейтинг@Mail.ru
Археологи вскрыли саркофаг, запечатанный 1700 лет назад - РИА Новости, 21.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:29 21.11.2025 (обновлено: 19:33 21.11.2025)
https://ria.ru/20251121/sarkofag-2056640584.html
Археологи вскрыли саркофаг, запечатанный 1700 лет назад
Археологи вскрыли саркофаг, запечатанный 1700 лет назад - РИА Новости, 21.11.2025
Археологи вскрыли саркофаг, запечатанный 1700 лет назад
Археологи из Венгрии вскрыли римский саркофаг, запечатанный около 1,7 тысячи лет, сообщает Associated Press. РИА Новости, 21.11.2025
2025-11-21T16:29:00+03:00
2025-11-21T19:33:00+03:00
венгрия
в мире
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1d/2019803221_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_d849b9c77ff27d4aee5d57ddc2dca0c6.jpg
https://ria.ru/20251119/uchenye-2056145133.html
https://ria.ru/20250731/novgorod-2032656801.html
венгрия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1d/2019803221_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_29f693f12d352afc3b7bc04496fb3122.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
венгрия, в мире, происшествия
Венгрия, В мире, Происшествия
Археологи вскрыли саркофаг, запечатанный 1700 лет назад

AP: археологи из Венгрии вскрыли саркофаг, пролежавший в земле 1700 лет

© Getty Images / Luis DafosДревний саркофаг на месте археологических раскопок на развалинах цитадели, Хама, Сирия
Древний саркофаг на месте археологических раскопок на развалинах цитадели, Хама, Сирия - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
© Getty Images / Luis Dafos
Древний саркофаг на месте археологических раскопок на развалинах цитадели, Хама, Сирия. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Археологи из Венгрии вскрыли римский саркофаг, запечатанный около 1,7 тысячи лет, сообщает Associated Press.
"Особенность находки в том, что саркофаг был герметично запечатан. Его не тревожили ранее, поэтому он остался неповрежденным", — рассказала агентству ведущий археолог раскопок Габриэлла Фенъеш.
Поцелуй - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
Ученые выяснили, когда произошел первый в истории поцелуй
19 ноября, 22:20
Раскопки провели специалисты из Будапештского исторического музея. В саркофаге обнаружили полностью сохранившийся скелет молодой женщины, фрагменты одежды, расшитые золотом, а также различные артефакты. Вместе со скелетом женщины археологи нашли погребальные принадлежности: два стеклянных сосуда, 140 монет, бронзовые фигурки, украшения из янтаря и шпильку для волос. Эксперты заявили, что такое захоронение свидетельствует о том, что близкие были очень привязаны к покойной.
Ученым предстоит провести исследование останков, чтобы установить возраст, состояние здоровья и происхождение женщины.
Археологи отметили удивительную сохранность содержимого саркофага: его крышка была зафиксирована металлическими зажимами и расплавленным свинцом, что защитило захоронение от расхитителей.
Сборный саркофаг у западного фасада церкви Петра и Павла Великом Новгороде - РИА Новости, 1920, 31.07.2025
В Новгороде нашли редкий саркофаг домонгольского времени
31 июля, 16:41
 
ВенгрияВ миреПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала