В Саратове врачи провели уникальную гинекологическую операцию

Пациентке удалили матку с придатками и сальник , выкачав при этом 25 литров жидкости.

В медицинском учреждении назвали операцию уникальной и отметили, что благодаря врачам женщине удалось сохранить здоровье и качество жизни. Ее провела команда из пяти врачей, в их числе сотрудники Саратовского государственного медицинского университета.