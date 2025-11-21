Рейтинг@Mail.ru
В Саратове врачи провели уникальную гинекологическую операцию - РИА Новости, 21.11.2025
Хорошие новости
 
11:26 21.11.2025 (обновлено: 18:37 21.11.2025)
В Саратове врачи провели уникальную гинекологическую операцию
В Саратове врачи провели уникальную гинекологическую операцию
Саратовские врачи провели уникальную гинекологическую операцию, сообщили в СГКБ СМП. РИА Новости, 21.11.2025
саратов, общество
Хорошие новости, Саратов, Общество
В Саратове врачи провели уникальную гинекологическую операцию

Врачи в Саратове провели уникальную операцию женщине, выкачав 25 литров жидкости

© Фото : ГАУЗ "СГКБ СМП"Врачи СГКБ СМП удалили гигантское новообразование яичника
Врачи СГКБ СМП удалили гигантское новообразование яичника - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
© Фото : ГАУЗ "СГКБ СМП"
Врачи СГКБ СМП удалили гигантское новообразование яичника
САРАТОВ, 21 ноя — РИА Новости. Саратовские врачи провели уникальную гинекологическую операцию, сообщили в СГКБ СМП.
«
"Молодая женщина в течение года чувствовала одышку и распирающие боли в области неуклонно увеличивающегося живота. Специалисты <...> диагностировали новообразование яичника гигантского размера, разработали и реализовали сложный план оперативного лечения", — говорится в Telegram-канале.
Пациентке удалили матку с придатками и сальник, выкачав при этом 25 литров жидкости.
В медицинском учреждении назвали операцию уникальной и отметили, что благодаря врачам женщине удалось сохранить здоровье и качество жизни. Ее провела команда из пяти врачей, в их числе сотрудники Саратовского государственного медицинского университета.
Хорошие новостиСаратовОбщество
 
 
