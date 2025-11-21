Рейтинг@Mail.ru
ЕС продлевает санкции против RT, заявила Симоньян
17:20 21.11.2025
ЕС продлевает санкции против RT, заявила Симоньян
2025
ЕС продлевает санкции против RT, заявила Симоньян

Логотип телеканала RT
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Логотип телеканала RT. Архивное фото
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что Евросоюз продлевает санкции против RT из-за того, что телеканал продолжает сообщать о нацизме на Украине и преступлениях киевского режима.
"ЕС продлевает санкции против RT. Жалуются, что мы продолжаем писать про нацизм на Украине и преступления киевского режима", - сообщила Симоньян в своем Telegram-канале.

Она также отреагировала на причины продления санкций: "Писали, пишем и будем писать".
Ситуация с российскими СМИ на Западе в последние годы становится все сложнее. Еще в ноябре 2016 года Европарламент принял резолюцию, в которой говорилось о необходимости противодействия российским СМИ, при этом главными угрозами в документе были названы Sputnik и RT. За последнее время ЕС ввел санкции против крупнейших российских СМИ, запретив их вещание на территории Евросоюза. Такое решение было принято без обращения в суд или к национальным регуляторам в странах ЕС, которые отвечают за медиарынки своих стран.
