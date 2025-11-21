ЕС продлевает санкции против RT, заявила Симоньян

МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что Евросоюз продлевает санкции против RT из-за того, что телеканал продолжает сообщать о нацизме на Украине и преступлениях киевского режима.