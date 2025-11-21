Рейтинг@Mail.ru
В ЮАР подготовили площадку для проведения саммита G20
21:36 21.11.2025
В ЮАР подготовили площадку для проведения саммита G20
Приготовления к проведению саммита "Группы двадцати" подошли к концу в выставочном центре Йоханнесбурга, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 21.11.2025
Саммит G20 в ЮАР
Саммит G20 в ЮАР
© Getty Images / China News Service/Sun Xiang
Саммит G20 в ЮАР. Архивное фото
ЙОХАННЕСБУРГ, 21 ноя - РИА Новости. Приготовления к проведению саммита "Группы двадцати" подошли к концу в выставочном центре Йоханнесбурга, передает корреспондент РИА Новости.
Полицейские взяли под контроль все въезды на территорию комплекса, где уже в субботу ожидаются лидеры и представители руководства двух десятков стран. Выставочный центр украсили символикой "Двадцатки", в том числе флагами государств-участников, включая российский.
Для сотрудников СМИ в отдельно стоящем здании подготовлен пресс-центр. Первым гостем саммита, выступившим там перед прессой, стал генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш.
Саммит G20 состоится в Йоханнесбурге 22-23 ноября. Российскую делегацию возглавляет замглавы администрации президента Максим Орешкин.
Заголовок открываемого материала