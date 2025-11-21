Вице-премьер Италии допустил, что отправка оружия Киеву больше не нужна

РИМ, 21 ноя – РИА Новости. Вице-премьер Италии, лидер партии "Лига" Маттео Сальвини рассчитывает, что с разработкой мирного плана по конфликту на Украине отправка вооруженной помощи Киеву больше не понадобится.

Вице-премьер подчеркнул, что решение по мирному плану должен принимать киевский режим, а не европейские власти. Оставим это решать Украине, а не Брюсселю", - заявил политик.