Рейтинг@Mail.ru
Вице-премьер Италии допустил, что отправка оружия Киеву больше не нужна - РИА Новости, 21.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:32 21.11.2025 (обновлено: 12:37 21.11.2025)
https://ria.ru/20251121/salvini-2056553674.html
Вице-премьер Италии допустил, что отправка оружия Киеву больше не нужна
Вице-премьер Италии допустил, что отправка оружия Киеву больше не нужна - РИА Новости, 21.11.2025
Вице-премьер Италии допустил, что отправка оружия Киеву больше не нужна
Вице-премьер Италии, лидер партии "Лига" Маттео Сальвини рассчитывает, что с разработкой мирного плана по конфликту на Украине отправка вооруженной помощи Киеву РИА Новости, 21.11.2025
2025-11-21T12:32:00+03:00
2025-11-21T12:37:00+03:00
в мире
украина
киев
сша
маттео сальвини
антонио таяни
дмитрий песков
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/04/1950434641_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_46dc4cd462a8c456460ca5ac7bf8ee33.jpg
https://ria.ru/20251121/ukraina-2056496234.html
https://ria.ru/20251115/italiya-2055113523.html
украина
киев
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/04/1950434641_124:0:2855:2048_1920x0_80_0_0_5a135a6e072a73b3e6417575b4176c07.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, киев, сша, маттео сальвини, антонио таяни, дмитрий песков, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Киев, США, Маттео Сальвини, Антонио Таяни, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
Вице-премьер Италии допустил, что отправка оружия Киеву больше не нужна

Вице-премьер Италии: отправка оружия Киеву после мирного плана США не нужна

© AP Photo / Laszlo BaloghМаттео Сальвини
Маттео Сальвини - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
© AP Photo / Laszlo Balogh
Маттео Сальвини. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
РИМ, 21 ноя – РИА Новости. Вице-премьер Италии, лидер партии "Лига" Маттео Сальвини рассчитывает, что с разработкой мирного плана по конфликту на Украине отправка вооруженной помощи Киеву больше не понадобится.
В четверг глава МИД Италии Антонио Таяни заявил, что подписал совместно с министрами обороны и экономики новый 12-й пакет военной помощи Украине. Содержание будущей отправки останется засекреченным. По сообщению итальянских СМИ, в пакет войдут комплектующие и боеприпасы для систем ПВО SAMP-T.
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
Украина изменила один из пунктов плана США по Украине, пишет WSJ
Вчера, 07:41
"Я рассчитываю, что не будет необходимости говорить о новом оружии, потому что конфликт прекратится", - заявил Сальвини в эфире Radio24, отвечая на вопрос о продолжении военных поставок в будущем году.
Вице-премьер подчеркнул, что решение по мирному плану должен принимать киевский режим, а не европейские власти. Оставим это решать Украине, а не Брюсселю", - заявил политик.
Американский портал Axios со ссылкой на источники 19 ноября утверждал, что США проводят тайные консультации с РФ по разработке нового плана по урегулированию конфликта на Украине. Позднее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия и США обсуждали в августе на Аляске мирное урегулирование на Украине, с тех пор "никаких новаций по теме не было".
По данным Financial Times, предлагаемый США план предполагает сокращение американской военной помощи Киеву, признание официального статуса канонической УПЦ и объявление русского языка государственным на Украине, а также отказ Киева от всего Донбасса и сокращение ВСУ. План также включает запрет на размещение иностранных войск на украинской территории и поставки Киеву дальнобойного оружия. Как сообщал портал Axios, план предполагает, что США и другие страны признают Крым и Донбасс как законные российские территории.
Глава МИД Италии Антонио Таяни - РИА Новости, 1920, 15.11.2025
СМИ: в правительстве Италии разразился скандал из-за Украины
15 ноября, 03:56
 
В миреУкраинаКиевСШАМаттео СальвиниАнтонио ТаяниДмитрий ПесковВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала