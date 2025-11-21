Вице-премьер Италии допустил, что отправка оружия Киеву больше не нужна

РИМ, 21 ноя – РИА Новости. Вице-премьер Италии, лидер партии "Лига" Маттео Сальвини рассчитывает, что с разработкой мирного плана по конфликту на Украине отправка вооруженной помощи Киеву больше не понадобится.
В четверг глава МИД Италии Антонио Таяни заявил, что подписал совместно с министрами обороны и экономики новый 12-й пакет военной помощи Украине. Содержание будущей отправки останется засекреченным. По сообщению итальянских СМИ, в пакет войдут комплектующие и боеприпасы для систем ПВО SAMP-T.
Вице-премьер подчеркнул, что решение по мирному плану должен принимать киевский режим, а не европейские власти. Оставим это решать Украине, а не Брюсселю", - заявил политик.
Американский портал Axios со ссылкой на источники 19 ноября утверждал, что США проводят тайные консультации с РФ по разработке нового плана по урегулированию конфликта на Украине. Позднее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия и США обсуждали в августе на Аляске мирное урегулирование на Украине, с тех пор "никаких новаций по теме не было".
По данным Financial Times, предлагаемый США план предполагает сокращение американской военной помощи Киеву, признание официального статуса канонической УПЦ и объявление русского языка государственным на Украине, а также отказ Киева от всего Донбасса и сокращение ВСУ. План также включает запрет на размещение иностранных войск на украинской территории и поставки Киеву дальнобойного оружия. Как сообщал портал Axios, план предполагает, что США и другие страны признают Крым и Донбасс как законные российские территории.
