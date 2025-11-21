РЖД обсуждают с Китаем запуск между странами новых вагонов из КНР

МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. РЖД обсуждают с "Китайскими железными дорогами" (КЖД) запуск обновленных пассажирских вагонов из Поднебесной между странами, сообщил РИА Новости первый замгендиректора компании Сергей Павлов.

"Мы сейчас изучаем, провели эксперимент. Есть очень много вопросов технических и организационных, поэтому их решим, и будем двигаться дальше. Сначала мы их запускаем на короткое расстояние, посмотрим на какое", – рассказал Павлов в кулуарах форума "Транспорт России" об этих вагонах.

Улан-Батор – Ранее в РЖД рассказывали РИА Новости, что с 25 февраля по 11 марта 2025 года российские и китайские железные дороги провели опытную поездку обновленного подвижного состава по маршруту Пекин Москва и обратно. В составе было 12 вагонов производства КНР , ранее не эксплуатировавшихся на сети РЖД. Китайские пассажирские вагоны, уточняли в РЖД, ранее курсировали по железным дорогам России в составе поезда №3/4 Пекин – Москва и №402/401 Суйфэньхэ - Гродеково, но в другой модификации.

"Дата запуска пока не согласована – зависит от решения технических и организационных вопросов. Дальше будем смотреть по населенности, самое главное, чтобы по эффективности и для нас, и для китайцев это было разумно", – ответил Павлов о сроках начала курсирования обновленных китайских вагонов между Россией и КНР.

РЖД после эксперимента отмечали, что решение о возможности эксплуатации данного подвижного состава на российской инфраструктуре и курсировании поезда №3/4 Пекин – Москва на регулярной основе будет принято по результатам опытной поездки.