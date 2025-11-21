Рейтинг@Mail.ru
РЖД обсуждают с Китаем запуск между странами новых вагонов из КНР - РИА Новости, 21.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:59 21.11.2025 (обновлено: 18:27 21.11.2025)
https://ria.ru/20251121/rzhd-2056678973.html
РЖД обсуждают с Китаем запуск между странами новых вагонов из КНР
РЖД обсуждают с Китаем запуск между странами новых вагонов из КНР - РИА Новости, 21.11.2025
РЖД обсуждают с Китаем запуск между странами новых вагонов из КНР
РЖД обсуждают с "Китайскими железными дорогами" (КЖД) запуск обновленных пассажирских вагонов из Поднебесной между странами, сообщил РИА Новости первый... РИА Новости, 21.11.2025
2025-11-21T17:59:00+03:00
2025-11-21T18:27:00+03:00
пекин
москва
китай
сергей павлов
ржд
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/07/2003616078_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_96742e01f390c328d90452363c52abb7.jpg
https://ria.ru/20251121/rzhd-2056475066.html
https://ria.ru/20251008/vagony-2047099988.html
пекин
москва
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/07/2003616078_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_94b936455672dadc52f99f70822a88b6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
пекин, москва, китай, сергей павлов, ржд, общество
Пекин, Москва, Китай, Сергей Павлов, РЖД, Общество
РЖД обсуждают с Китаем запуск между странами новых вагонов из КНР

РЖД обсуждают с Китаем запуск между странами обновленных вагонов из КНР

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкПоезд Пекин – Улан-Батор – Москва "Китайских железных дорог" (КЖД) во время стоянки на вокзале "Новосибирск
Поезд Пекин – Улан-Батор – Москва Китайских железных дорог (КЖД) во время стоянки на вокзале Новосибирск - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Поезд Пекин – Улан-Батор – Москва "Китайских железных дорог" (КЖД) во время стоянки на вокзале "Новосибирск . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. РЖД обсуждают с "Китайскими железными дорогами" (КЖД) запуск обновленных пассажирских вагонов из Поднебесной между странами, сообщил РИА Новости первый замгендиректора компании Сергей Павлов.
"Мы сейчас изучаем, провели эксперимент. Есть очень много вопросов технических и организационных, поэтому их решим, и будем двигаться дальше. Сначала мы их запускаем на короткое расстояние, посмотрим на какое", – рассказал Павлов в кулуарах форума "Транспорт России" об этих вагонах.
Электропоезд ЭС104 Финист - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
РЖД рассматривают 25 новых маршрутов для запуска поездов "Финист"
Вчера, 02:38
Ранее в РЖД рассказывали РИА Новости, что с 25 февраля по 11 марта 2025 года российские и китайские железные дороги провели опытную поездку обновленного подвижного состава по маршруту ПекинУлан-БаторМосква и обратно. В составе было 12 вагонов производства КНР, ранее не эксплуатировавшихся на сети РЖД. Китайские пассажирские вагоны, уточняли в РЖД, ранее курсировали по железным дорогам России в составе поезда №3/4 Пекин – Москва и №402/401 Суйфэньхэ - Гродеково, но в другой модификации.
"Дата запуска пока не согласована – зависит от решения технических и организационных вопросов. Дальше будем смотреть по населенности, самое главное, чтобы по эффективности и для нас, и для китайцев это было разумно", – ответил Павлов о сроках начала курсирования обновленных китайских вагонов между Россией и КНР.
РЖД после эксперимента отмечали, что решение о возможности эксплуатации данного подвижного состава на российской инфраструктуре и курсировании поезда №3/4 Пекин – Москва на регулярной основе будет принято по результатам опытной поездки.
Пассажирское сообщение между Россией и Китаем было временно приостановлено в 2020 году на фоне пандемии коронавируса, в том числе отменен поезд №3/4 Пекин – Москва формирования Китайских железных дорог. С 15 декабря 2024 года было возобновлено курсирование поезда №402/401 Суйфэньхэ – Гродеково формирования КЖД.
Модернизированный вагон СВ - РИА Новости, 1920, 08.10.2025
РЖД запустили новые вагоны СВ с душем и гладильной доской
8 октября, 17:02
 
ПекинМоскваКитайСергей ПавловРЖДОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала