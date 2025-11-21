Рейтинг@Mail.ru
РЖД рассматривают 25 новых маршрутов для запуска поездов "Финист" - РИА Новости, 21.11.2025
02:38 21.11.2025
РЖД рассматривают 25 новых маршрутов для запуска поездов "Финист"
РЖД рассматривают 25 новых маршрутов для запуска поездов "Финист" - РИА Новости, 21.11.2025
РЖД рассматривают 25 новых маршрутов для запуска поездов "Финист"
РЖД рассматривают маршруты Москва - Минск, Уфа - Магнитогорск, Новосибирск - Барнаул и Москва - Нижний Новгород, Москва - Вологда для запуска поездов "Финист",... РИА Новости, 21.11.2025
2025-11-21T02:38:00+03:00
2025-11-21T02:38:00+03:00
москва, минск, магнитогорск, ржд, уральские локомотивы, экономика
Москва, Минск, Магнитогорск, РЖД, Уральские локомотивы, Экономика
РЖД рассматривают 25 новых маршрутов для запуска поездов "Финист"

РЖД думают пустить новые "Финисты" в Минск, Магнитогорск, Уфу и Новосибирск

© РИА Новости / Антон БуценкоЭлектропоезд ЭС104 "Финист"
Электропоезд ЭС104 Финист - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
© РИА Новости / Антон Буценко
Электропоезд ЭС104 "Финист". Архивное фото
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. РЖД рассматривают маршруты Москва - Минск, Уфа - Магнитогорск, Новосибирск - Барнаул и Москва - Нижний Новгород, Москва - Вологда для запуска поездов "Финист", работающих на железной дороге с постоянным и переменным током, сообщили РИА Новости в компании.
РЖД в материалах, представленных в четверг в рамках форума "Транспорт России", написали, что рассматривают 25 потенциальных маршрутов для запуска двухсистемных поездов "Финист".
Первый поезд Финист, полностью импортозамещенный аналог Ласточки, перед отправлением от платформы вокзала Екатеринбурга в Каменск-Уральский - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
Между Москвой и Вологдой могут запустить поезда "Финист"
20 августа 2024, 16:37
"Уфа - Магнитогорск, Новосибирск - Барнаул, Москва - Минск, Москва - Нижний Новгород, Москва - Вологда", - назвали РИА Новости в РЖД перспективные маршруты для двухсистемных "Финистов" и уточнили, что они будут курсировать в пригородном сообщении и на дальних маршрутах в новой модификации.
Первые двухсистемные электропоезда "Финист" модели ЭС105 начали курсировать в Свердловской области по маршруту ЕкатеринбургКрасноуфимск в конце октября 2025 года. Это первый полностью отечественный электропоезд двойного питания, предназначенный для эксплуатации на электрифицированных линиях и постоянного, и переменного тока.
ЭС105 - вторая модификация в новой линейке скоростных электропоездов, созданных заводом на базовой платформе "Финист", которая предназначена для эксплуатации на путях, электрифицированных как постоянным, так и переменным током. РЖД добавили, что в настоящее время производитель совместно с компанией разрабатывает новую модификацию ЭС105 для эксплуатации на межрегиональных маршрутах (дальнее сообщение).
Двухсистемный поезд ЭС105 оснащен тяговой системой и вспомогательным оборудованием отечественного производства. Использование таких поездов на участках пригородного сообщения позволит сократить время перехода состава с одного рода тока на другой и увеличить количество маршрутов.
ЭС104 - базовая платформа для линейки скоростных электропоездов "Финист" нового поколения. "Синара" ранее сообщала, что инженеры "Уральских локомотивов" на ее базе разрабатывают несколько модификаций, в том числе двухсистемный электропоезд серии ЭС105.
Пассажиры на вокзале - РИА Новости, 1920, 28.12.2023
РЖД запускают первый полностью импортозамещенный поезд "Финист"
28 декабря 2023, 00:13
 
МоскваМинскМагнитогорскРЖДУральские локомотивыЭкономика
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
