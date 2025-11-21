Мужчина нашел на пляже существо — предвестника катастроф

МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Австралиец нашел на побережье в штате Тасмания глубоководную рыбу, которую часто называют предвестником судного дня, пишет The Guardian.
"Я увидел огромную рыбу, затем заметил ее красивый окрас и плавники, торчащие из брюха и макушки", — рассказал очевидец по имени Томи Чисман.
Женщина нашла на пляже предвестника катастроф
3 июня, 16:22
Существо, найденное Чисманом – ремнетел или сельдяной король. Ихтиолог Кулум Браун из Университета Маккуори рассказал, что существует несколько видов таких рыб. На побережье Тасмании был найден самый крупный из известных на данный момент экземпляров — ремнетел длиной три метра.
Специалист отметил, что, по мнению ученых, эти рыбы всплывают на поверхность, когда больны или умирают.
В 2011 году мертвого сельдяного короля нашли на пляже Грандвью-Серф в Энсинитасе, недалеко от Сан-Диего, штат Калифорния, США. Два дня спустя землетрясение магнитудой 4,4 произошло в Лос-Анджелесе и южной части Калифорнии.
Сельдяной король — морская полуглубоководная рыба, встречается в теплых, умеренно теплых и умеренных водах Тихого, Атлантического и Индийского океанов, обитает на глубине до километра. Норвежские рыбаки встречали этих особей в косяках сельди и дали им название из-за "короны" на голове из лучей спинного плавника. В Японии считают, что появление сельдяного короля предвещает землетрясения и цунами, но ученые опровергают существование такой взаимосвязи.
На Камчатке зафиксировали десять афтершоков за сутки
20 ноября, 10:35