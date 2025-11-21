Рябков оценил перспективы возобновления диалога по стратстабильности с США

МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Диалог России и США идет, но предпосылок к возобновлению переговоров по стратегической стабильности пока нет, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Это печально, но это факт. Поэтому я не предполагаю, что применительно к СНВ в подходах американской стороны возможны какие-то внезапные сдвиги в направлении осознания того, что лучше, что-то сохранить и не рубить с плеча", - заключил он.