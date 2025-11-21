Рейтинг@Mail.ru
МВД подтвердило объявление в розыск экс-замначальника генштаба ВСУ - РИА Новости, 21.11.2025
06:53 21.11.2025
МВД подтвердило объявление в розыск экс-замначальника генштаба ВСУ
МВД подтвердило объявление в розыск экс-замначальника генштаба ВСУ - РИА Новости, 21.11.2025
МВД подтвердило объявление в розыск экс-замначальника генштаба ВСУ
База МВД РФ подтверждает объявление в федеральный розыск по уголовной статье бывшего замначальника генштаба ВСУ Артура Артеменко. РИА Новости, 21.11.2025
россия
донбасс
вооруженные силы украины
безопасность
россия
донбасс
россия, донбасс, вооруженные силы украины, безопасность
Россия, Донбасс, Вооруженные силы Украины, Безопасность
МВД подтвердило объявление в розыск экс-замначальника генштаба ВСУ

МВД подтвердило объявление в розыск экс-замначальника генштаба ВСУ Артеменко

МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. База МВД РФ подтверждает объявление в федеральный розыск по уголовной статье бывшего замначальника генштаба ВСУ Артура Артеменко.
Ранее источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что Артеменко объявлен в федеральный розыск в России.
"Основание для розыска: разыскивается по статье УК", - указано в ведомственной базе. По какой именно статье разыскивается Артеменко, не уточняется.
В октябре Следственный комитет РФ сообщил, что заочно предъявил обвинение Артеменко, занимавшему должность замначальника генштаба ВСУ с февраля 2017 года по июль 2019 года. По данным ведомства, военные ВСУ по его приказам обстреливали Донбасс. В результате обстрелов пострадали и погибли 222 человека, в том числе 17 детей.
РоссияДонбассВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Заголовок открываемого материала