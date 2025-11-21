МВД подтвердило объявление в розыск экс-замначальника генштаба ВСУ

МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. База МВД РФ подтверждает объявление в федеральный розыск по уголовной статье бывшего замначальника генштаба ВСУ Артура Артеменко.
Ранее источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что Артеменко объявлен в федеральный розыск в России.
В России переобъявили в розыск журналиста Washington Examiner
20 ноября, 05:07
"Основание для розыска: разыскивается по статье УК", - указано в ведомственной базе. По какой именно статье разыскивается Артеменко, не уточняется.
В октябре Следственный комитет РФ сообщил, что заочно предъявил обвинение Артеменко, занимавшему должность замначальника генштаба ВСУ с февраля 2017 года по июль 2019 года. По данным ведомства, военные ВСУ по его приказам обстреливали Донбасс. В результате обстрелов пострадали и погибли 222 человека, в том числе 17 детей.
Экс-офицера, перешедшего на сторону Украины, объявили в розыск в России
24 сентября, 05:33