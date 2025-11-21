Выхода нет: в итоге Запад сделает все, о чем сказал Путин, и даже больше

Одержимость коллективного Запада фигурой Путина — далеко не новость, но совершенно невозможно обойти стороной факт, что одна его давнишняя цитата в корне поменяла видение западным миром своего будущего.

Еще в сентябре 2017 года на встрече со школьниками российский президент сказал: "Искусственный интеллект — будущее не только России : это будущее всего человечества. Здесь колоссальные возможности и труднопрогнозируемые сегодня угрозы. Тот, кто станет лидером в этой сфере, будет властелином мира".

Так вот: все без исключения стратегические документы наших противников, соперников, конкурентов и без двух минут партнеров, касающиеся ИИ, опираются на эту цитату. Как Путин и предупреждал прямым текстом, риски и угрозы с 2017 года выросли тысячекратно.

В частности, нынешняя доктрина развития и укрепления НАТО включает в себя цель полной цифровой трансформации и внедрения ИИ на всех уровнях к 2030-му, для чего даже было создано специальное командование — Allied Command Transformation (ACT). Опираясь на бесценный опыт СВО, натовские структуры спешно копипастят эффективные решения с фокусом на достижения российской армии. Причем они даже этого не скрывают и прямо указывают на конкретные технологии вроде автономного управления роем дронов или способность наших новых "Гераней" с ИИ самостоятельно идентифицировать и атаковать цель, опираясь на тысячи предзагруженных визуальных шаблонов.

Доходит до того, что российский опыт включается в военные учебники НАТО, по которым учат украинских военных (например, "Generative AI: Ukrainian version" от NATO DEEP eAcademy).

Буквально несколько дней назад Министерство обороны США утвердило шесть критичных технологий, которые "обеспечат наибольшее воздействие, самые быстрые результаты и самое решающее преимущество на поле боя". Прикладной ИИ — на первом месте.

Смещение фокуса американских и натовских военных без слов иллюстрируют новые бюджеты: только в США на связанный с войной ИИ и только в 2024 году было привлечено более 100 миллиардов долларов частных инвестиций (а еще есть государственные).

В июле этого года Белый дом опубликовал стратегическую платформу под названием "America's AI Action Plan", которая формально излагает видение и планы по применению ИИ в различных милых и пушистых направлениях, в том числе в государственном управлении, науке, образовании, инновациях и даже "свободе слова и американских ценностях".

По факту же этот документ открывает новую холодную войну, но в этот раз с потенциально более глубокими и серьезными последствиями. Если коротко, то США планируют монополизировать эту область и отсечь от нее Россию и Китай . В предисловии к платформе Дональд Трамп так и пишет: "Сегодня перед нами открывается новая граница научных открытий, определяемая такими преобразующими технологиями, как искусственный интеллект. <…> Прорывы в этих областях способны изменить глобальный баланс сил, породить совершенно новые отрасли и революционизировать наш образ жизни и работы. В то время как наши глобальные конкуренты спешат воспользоваться этими технологиями, для Соединенных Штатов жизненно важно в целях национальной безопасности достичь и поддерживать неоспоримое глобальное технологическое доминирование".

Так совпало, что в эти дни в Москве проходит юбилейная, десятая международная конференция AI Journey 2025 ("Путешествие в мир искусственного интеллекта"), где на пленарном заседании выступил российский президент.

В своем выступлении Владимир Путин подчеркнул, что Россия не может допустить зависимость от иностранного ИИ и должна обладать целым комплексом собственных технологий и решений, которые будут полностью контролироваться российскими специалистами, — это вопрос не просто выживания и суверенитета, а стратегического лидерства. В связи с этим в России будет создан специальный государственный "штаб" по ИИ, а вклад от внедрения соответствующих технологий в 2030 году должен превысить 11 триллионов рублей.

Что касается ресурсов для развития данной области, то Россия тут имеет серьезную фору: главный потребляемый ресурс — это электроэнергия, а здесь возможности и заделы у нас самые серьезные. Согласно прогнозу Boston Consulting Group , к 2028 году совокупная мировая потребность дата-центров, связанных с ИИ, достигнет 130 гигаватт. По словам российского лидера, в ближайшем будущем в стране будут построены еще 38 атомных энергоблоков (прежде всего на Урале , в Сибири и на Дальнем Востоке ), которые закроют минимум треть от всех мировых потребностей, и будет запущено строительство серии малых АЭС.