Рейтинг@Mail.ru
Выхода нет: в итоге Запад сделает все, о чем сказал Путин, и даже больше - РИА Новости, 21.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:00 21.11.2025 (обновлено: 12:18 21.11.2025)
https://ria.ru/20251121/rossiya-2056424596.html
Выхода нет: в итоге Запад сделает все, о чем сказал Путин, и даже больше
Выхода нет: в итоге Запад сделает все, о чем сказал Путин, и даже больше - РИА Новости, 21.11.2025
Выхода нет: в итоге Запад сделает все, о чем сказал Путин, и даже больше
Одержимость коллективного Запада фигурой Путина — далеко не новость, но совершенно невозможно обойти стороной факт, что одна его давнишняя цитата в корне... РИА Новости, 21.11.2025
2025-11-21T08:00:00+03:00
2025-11-21T12:18:00+03:00
нато
владимир путин
дональд трамп
китай
сша
россия
аналитика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/14/2056417179_0:81:1536:945_1920x0_80_0_0_43eda8a27b2dde1bdb94e122ba93ac5a.jpg
https://ria.ru/20251120/ultimatum-2056071817.html
https://ria.ru/20251119/kiev-2055744046.html
https://ria.ru/20251119/tramp-2055768013.html
https://ria.ru/20251119/gaz-2055749346.html
китай
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Кирилл Стрельников
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156336/89/1563368996_0:0:250:251_100x100_80_0_0_244f311ad9381fbb18863629c51be35c.jpg
Кирилл Стрельников
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156336/89/1563368996_0:0:250:251_100x100_80_0_0_244f311ad9381fbb18863629c51be35c.jpg
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/14/2056417179_0:0:1366:1024_1920x0_80_0_0_1c2aa56fcf45e80de31dfeac6a51f1ae.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
нато, владимир путин, дональд трамп, китай, сша, россия, аналитика
НАТО, Владимир Путин, Дональд Трамп, Китай, США, Россия, Аналитика

Выхода нет: в итоге Запад сделает все, о чем сказал Путин, и даже больше

© РИА Новости / Изображение сгенерировано ИИИзображение сгенерировано ИИ
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
© РИА Новости / Изображение сгенерировано ИИ
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Кирилл Стрельников
Кирилл Стрельников
Все материалы
Одержимость коллективного Запада фигурой Путина — далеко не новость, но совершенно невозможно обойти стороной факт, что одна его давнишняя цитата в корне поменяла видение западным миром своего будущего.
Еще в сентябре 2017 года на встрече со школьниками российский президент сказал: "Искусственный интеллект — будущее не только России: это будущее всего человечества. Здесь колоссальные возможности и труднопрогнозируемые сегодня угрозы. Тот, кто станет лидером в этой сфере, будет властелином мира".
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
Аукнулось по полной программе: Россия ответила на ультиматум США
20 ноября, 08:00
Так вот: все без исключения стратегические документы наших противников, соперников, конкурентов и без двух минут партнеров, касающиеся ИИ, опираются на эту цитату. Как Путин и предупреждал прямым текстом, риски и угрозы с 2017 года выросли тысячекратно.
В частности, нынешняя доктрина развития и укрепления НАТО включает в себя цель полной цифровой трансформации и внедрения ИИ на всех уровнях к 2030-му, для чего даже было создано специальное командование — Allied Command Transformation (ACT). Опираясь на бесценный опыт СВО, натовские структуры спешно копипастят эффективные решения с фокусом на достижения российской армии. Причем они даже этого не скрывают и прямо указывают на конкретные технологии вроде автономного управления роем дронов или способность наших новых "Гераней" с ИИ самостоятельно идентифицировать и атаковать цель, опираясь на тысячи предзагруженных визуальных шаблонов.
Доходит до того, что российский опыт включается в военные учебники НАТО, по которым учат украинских военных (например, "Generative AI: Ukrainian version" от NATO DEEP eAcademy).
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
Киев не дотянет до весны: в США пытаются спасти рядового Трампа
19 ноября, 08:00
Буквально несколько дней назад Министерство обороны США утвердило шесть критичных технологий, которые "обеспечат наибольшее воздействие, самые быстрые результаты и самое решающее преимущество на поле боя". Прикладной ИИ — на первом месте.
Смещение фокуса американских и натовских военных без слов иллюстрируют новые бюджеты: только в США на связанный с войной ИИ и только в 2024 году было привлечено более 100 миллиардов долларов частных инвестиций (а еще есть государственные).
В июле этого года Белый дом опубликовал стратегическую платформу под названием "America's AI Action Plan", которая формально излагает видение и планы по применению ИИ в различных милых и пушистых направлениях, в том числе в государственном управлении, науке, образовании, инновациях и даже "свободе слова и американских ценностях".
По факту же этот документ открывает новую холодную войну, но в этот раз с потенциально более глубокими и серьезными последствиями. Если коротко, то США планируют монополизировать эту область и отсечь от нее Россию и Китай. В предисловии к платформе Дональд Трамп так и пишет: "Сегодня перед нами открывается новая граница научных открытий, определяемая такими преобразующими технологиями, как искусственный интеллект. <…> Прорывы в этих областях способны изменить глобальный баланс сил, породить совершенно новые отрасли и революционизировать наш образ жизни и работы. В то время как наши глобальные конкуренты спешат воспользоваться этими технологиями, для Соединенных Штатов жизненно важно в целях национальной безопасности достичь и поддерживать неоспоримое глобальное технологическое доминирование".
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
Трамп завис между своей интуицией и русофобией западных элит
19 ноября, 08:00
Так совпало, что в эти дни в Москве проходит юбилейная, десятая международная конференция AI Journey 2025 ("Путешествие в мир искусственного интеллекта"), где на пленарном заседании выступил российский президент.
В своем выступлении Владимир Путин подчеркнул, что Россия не может допустить зависимость от иностранного ИИ и должна обладать целым комплексом собственных технологий и решений, которые будут полностью контролироваться российскими специалистами, — это вопрос не просто выживания и суверенитета, а стратегического лидерства. В связи с этим в России будет создан специальный государственный "штаб" по ИИ, а вклад от внедрения соответствующих технологий в 2030 году должен превысить 11 триллионов рублей.
Что касается ресурсов для развития данной области, то Россия тут имеет серьезную фору: главный потребляемый ресурс — это электроэнергия, а здесь возможности и заделы у нас самые серьезные. Согласно прогнозу Boston Consulting Group, к 2028 году совокупная мировая потребность дата-центров, связанных с ИИ, достигнет 130 гигаватт. По словам российского лидера, в ближайшем будущем в стране будут построены еще 38 атомных энергоблоков (прежде всего на Урале, в Сибири и на Дальнем Востоке), которые закроют минимум треть от всех мировых потребностей, и будет запущено строительство серии малых АЭС.
Как отметил Путин, "в развитии ИИ нужно постоянно двигаться вперед". И что-то подсказывает, что мы движемся значительно быстрее, чем этого хотелось бы нашим недругам.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
Газ или медный таз: последняя гастроль Зеленского
19 ноября, 08:00
 
НАТОВладимир ПутинДональд ТрампКитайСШАРоссияАналитика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала