Путин назвал основную цель встречи с Трампом на Аляске
Путин назвал основную цель встречи с Трампом на Аляске - РИА Новости, 21.11.2025
Путин назвал основную цель встречи с Трампом на Аляске
Россия в ходе встречи в Анкоридже согласилась проявить гибкость в подходе к украинскому урегулированию, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 21.11.2025
Путин: Россия на Аляске согласилась проявить гибкость в подходе к урегулированию