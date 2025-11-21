Рейтинг@Mail.ru
С 1 января 2026 введут плату за выписку из госреестра транспортных средств - РИА Новости, 21.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:14 21.11.2025
https://ria.ru/20251121/rossija-2056704173.html
С 1 января 2026 введут плату за выписку из госреестра транспортных средств
С 1 января 2026 введут плату за выписку из госреестра транспортных средств - РИА Новости, 21.11.2025
С 1 января 2026 введут плату за выписку из госреестра транспортных средств
Плата за предоставление выписки из государственного реестра транспортных средств вводится с 2026 года, она составит от 100 до 400 рублей в зависимости от вида... РИА Новости, 21.11.2025
2025-11-21T20:14:00+03:00
2025-11-21T20:14:00+03:00
авто
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1c/1841849111_0:314:3083:2048_1920x0_80_0_0_cd39e15097ac50c0e87d3daaf8720567.jpg
https://ria.ru/20251028/mvd-2051067067.html
https://ria.ru/20251121/mintrans-2056612452.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1c/1841849111_352:0:3083:2048_1920x0_80_0_0_d434b1a3868812f33c1e4a4ee56b23fa.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
авто, общество
Авто, Общество
С 1 января 2026 введут плату за выписку из госреестра транспортных средств

Плату за выписку из госреестра транспортных средств введут с 1 января 2026 года

© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанкРоссийские бумажные деньги и монеты разного достоинства
Российские бумажные деньги и монеты разного достоинства - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в медиабанк
Российские бумажные деньги и монеты разного достоинства. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 21 ноя – РИА Новости. Плата за предоставление выписки из государственного реестра транспортных средств вводится с 2026 года, она составит от 100 до 400 рублей в зависимости от вида выписки, следует из документа правительства, который есть в распоряжении РИА Новости.
Кабмин принял постановление, которым устанавливается размер платы за предоставление выписки из госреестра транспортных средств. Плата вводится с 1 января 2026 года.
Государственный регистрационный знак транспортного средства - РИА Новости, 1920, 28.10.2025
В МВД рассказали, нужно ли менять автомобильные номера без триколора
28 октября, 01:19
Как следует из документа, электронная версия выписки останется бесплатной для владельцев транспортных средств и государственных органов. Но для всех остальных, например, автодилеров, посредников сделок с автомобилями и владельцев отраслевых интернет-ресурсов, такая электронная выписка будет стоить 200 рублей.
Размер платы за бумажную версию выписки для автовладельцев и госорганов составит 100 рублей или 400 рублей в зависимости от вида выписки, а для всех остальных – 400 рублей. Но при объеме бумажной выписки более пяти печатных страниц необходимо будет доплатить 20 рублей за каждую дополнительную страницу.
Отмечено, что это решение связано с избыточной нагрузкой на ИТ-инфраструктуру МВД в связи с большим объемом запросов – более 1,8 миллиарда запросов в год.
Выписки из госреестра транспортных средств, как правило, запрашиваются бизнесом для продажи и перепродажи подержанных авто, в том числе в интернете, а также предоставляются судам, органам прокуратуры, следствия и дознания в рамках уголовного и административного судопроизводства, налоговым и таможенным органам, правоохранительным органам иностранных государств и международным полицейским организациям в рамках международных договоров. По желанию такие выписки используют граждане при продаже личного автомобиля.
Молодой человек едет на электросамокате в центре Москвы - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
Минтранс не увидел необходимости в водительских правах для электросамокатов
Вчера, 15:15
 
АвтоОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала