С 1 января 2026 введут плату за выписку из госреестра транспортных средств

МОСКВА, 21 ноя – РИА Новости. Плата за предоставление выписки из государственного реестра транспортных средств вводится с 2026 года, она составит от 100 до 400 рублей в зависимости от вида выписки, следует из документа правительства, который есть в распоряжении РИА Новости.

Кабмин принял постановление, которым устанавливается размер платы за предоставление выписки из госреестра транспортных средств. Плата вводится с 1 января 2026 года.

Как следует из документа, электронная версия выписки останется бесплатной для владельцев транспортных средств и государственных органов. Но для всех остальных, например, автодилеров, посредников сделок с автомобилями и владельцев отраслевых интернет-ресурсов, такая электронная выписка будет стоить 200 рублей.

Размер платы за бумажную версию выписки для автовладельцев и госорганов составит 100 рублей или 400 рублей в зависимости от вида выписки, а для всех остальных – 400 рублей. Но при объеме бумажной выписки более пяти печатных страниц необходимо будет доплатить 20 рублей за каждую дополнительную страницу.

Отмечено, что это решение связано с избыточной нагрузкой на ИТ-инфраструктуру МВД в связи с большим объемом запросов – более 1,8 миллиарда запросов в год.