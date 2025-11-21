В МИД рассказали о шагах по защите российских интересов на западных рубежах

МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Россия сегодня, как и много лет назад, предпринимает военно-политические и дипломатические шаги для защиты жизненно важных интересов на своих западных рубежах, заявил заместитель министра иностранных дел России Евгений Иванов.