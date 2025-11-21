Рейтинг@Mail.ru
В МИД рассказали о шагах по защите российских интересов на западных рубежах - РИА Новости, 21.11.2025
14:20 21.11.2025 (обновлено: 14:21 21.11.2025)
В МИД рассказали о шагах по защите российских интересов на западных рубежах
Россия сегодня, как и много лет назад, предпринимает военно-политические и дипломатические шаги для защиты жизненно важных интересов на своих западных рубежах,... РИА Новости, 21.11.2025
россия, восток, китай, евгений иванов (дипломат)
В МИД рассказали о шагах по защите российских интересов на западных рубежах

Здание Министерства иностранных дел России. Архивное фото
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Россия сегодня, как и много лет назад, предпринимает военно-политические и дипломатические шаги для защиты жизненно важных интересов на своих западных рубежах, заявил заместитель министра иностранных дел России Евгений Иванов.
Выступая в ходе торжественного открытия выставки "Посольских дел оберегатель", посвященной 400-летию со дня рождения государственного деятеля и дипломата Артамона Матвеева, в Государственном историческом музее (ГИМ), Иванов отметил его вклад в российскую историю.
Матвеев способствовал укреплению позиций страны на ключевом для того времени европейском направлении, подчеркнул он. При этом стремился развивать отношения с государствами Востоками, в том числе с Китаем.
"Сегодня, как и 400 лет назад, Россия предпринимает военно-политические и дипломатические шаги для защиты жизненно важных интересов на своих западных рубежах. Наследие великих предшественников служит для нас высоким моральным ориентиром и вселяет твердую уверенность в правоте нашего дела перед лицом истории. Мы рассчитываем, что выставка внесет свой вклад в обеспечение связи времён и поколений" , - сказал он.
Захарова рассказала, на что направлено переписывание истории Западом
