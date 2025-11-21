Героя России посмертно признали почетным гражданином Магаданской области

МАГАДАН, 21 ноя - РИА Новости. Депутаты Магаданской областной думы в пятницу единогласно проголосовали за присвоение Герою России Ивану Кабанову, погибшему в бою на СВО, звания "Почетный гражданин Магаданской области", сообщило правительство региона.
Власти Магаданской области сообщали, что 15 октября 2022 года на херсонском направлении противник крупными силами атаковал позиции взвода старшего лейтенанта Ивана Кабанова. Получив контузию и продолжая вести за собой подчиненных, он вступил в рукопашную схватку с противником, в ходе которой получил смертельное ранение. Указом президента Российской Федерации от 24 октября 2022 года награжден медалью "За отвагу". 11 февраля 2023 года за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, глава государства присвоил Кабанову звание Героя Российской Федерации (посмертно).
"За личное мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга по защите Отечества во время проведения специальной военной операции, звание "Почетный гражданин Магаданской области" присвоено Герою России Ивану Кабанову (посмертно). Соответствующее постановление единогласно приняли депутаты Магаданской областной думы на третьем заседании заксобрания", - говорится в сообщении.
Якутскому бойцу присвоили звание Героя России посмертно
24 февраля, 15:22