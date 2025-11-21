Рейтинг@Mail.ru
Героя России посмертно признали почетным гражданином Магаданской области
12:46 21.11.2025
Героя России посмертно признали почетным гражданином Магаданской области
Депутаты Магаданской областной думы в пятницу единогласно проголосовали за присвоение Герою России Ивану Кабанову, погибшему в бою на СВО, звания "Почетный... РИА Новости, 21.11.2025
общество, россия, магаданская область, магаданская областная дума
Общество, Россия, Магаданская область, Магаданская областная Дума
Героя России посмертно признали почетным гражданином Магаданской области

Герой России Кабанов посмертно стал почетным гражданином Магаданской области

© Фото : аккаунт Ивана Кабанова в ВКИван Кабанов
Иван Кабанов - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
© Фото : аккаунт Ивана Кабанова в ВК
Иван Кабанов. Архивное фото
МАГАДАН, 21 ноя - РИА Новости. Депутаты Магаданской областной думы в пятницу единогласно проголосовали за присвоение Герою России Ивану Кабанову, погибшему в бою на СВО, звания "Почетный гражданин Магаданской области", сообщило правительство региона.
Власти Магаданской области сообщали, что 15 октября 2022 года на херсонском направлении противник крупными силами атаковал позиции взвода старшего лейтенанта Ивана Кабанова. Получив контузию и продолжая вести за собой подчиненных, он вступил в рукопашную схватку с противником, в ходе которой получил смертельное ранение. Указом президента Российской Федерации от 24 октября 2022 года награжден медалью "За отвагу". 11 февраля 2023 года за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, глава государства присвоил Кабанову звание Героя Российской Федерации (посмертно).
"За личное мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга по защите Отечества во время проведения специальной военной операции, звание "Почетный гражданин Магаданской области" присвоено Герою России Ивану Кабанову (посмертно). Соответствующее постановление единогласно приняли депутаты Магаданской областной думы на третьем заседании заксобрания", - говорится в сообщении.
Петр Киприянов - РИА Новости, 1920, 24.02.2025
Якутскому бойцу присвоили звание Героя России посмертно
24 февраля, 15:22
 
