Россия и Китай обсудили вопросы военного применения ИИ

МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Россия и Китай провели консультации по вопросам военного применения технологии искусственного интеллекта (ИИ), стороны заинтересованы развивать диалог и сотрудничество в этой сфере, сообщает МИД РФ.

Там отметили, что стороны развёрнуто обменялись мнениями по указанной проблематике и отдельно уделили внимание взаимодействию как в двустороннем формате, так и на многосторонних площадках, включая группу правительственных экспертов государств-участников конвенции о "негуманном" оружии по смертоносным автономным системам вооружений.