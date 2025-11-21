Рейтинг@Mail.ru
11:08 21.11.2025 (обновлено: 11:33 21.11.2025)
Россия и Китай обсудили вопросы военного применения ИИ
технологии, россия, китай, москва
Технологии, Россия, Китай, Москва
Россия и Китай обсудили вопросы военного применения ИИ

МИД: Россия и Китай провели консультации по вопросам военного применения ИИ

© AP Photo / Mark SchiefelbeinГосударственные флаги России и Китая
Государственные флаги России и Китая
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Государственные флаги России и Китая. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Россия и Китай провели консультации по вопросам военного применения технологии искусственного интеллекта (ИИ), стороны заинтересованы развивать диалог и сотрудничество в этой сфере, сообщает МИД РФ.
"Двадцатого ноября в Москве состоялись российско-китайские консультации по вопросам военного применения технологии искусственного интеллекта (ИИ)... Встреча подтвердила высокий уровень взаимопонимания по указанной проблематике. Отмечена общая заинтересованность в дальнейшем развитии диалога и сотрудничества в этой сфере", - говорится в сообщении.
Там отметили, что стороны развёрнуто обменялись мнениями по указанной проблематике и отдельно уделили внимание взаимодействию как в двустороннем формате, так и на многосторонних площадках, включая группу правительственных экспертов государств-участников конвенции о "негуманном" оружии по смертоносным автономным системам вооружений.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
Последнее мирное лето: Россия и Китай готовы к войне
18 ноября, 08:00
 
ТехнологииРоссияКитайМосква
 
 
