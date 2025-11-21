https://ria.ru/20251121/rossija-2056533373.html
Россия и Китай обсудили вопросы военного применения ИИ
Россия и Китай обсудили вопросы военного применения ИИ - РИА Новости, 21.11.2025
Россия и Китай обсудили вопросы военного применения ИИ
Россия и Китай провели консультации по вопросам военного применения технологии искусственного интеллекта (ИИ), стороны заинтересованы развивать диалог и... РИА Новости, 21.11.2025
Россия и Китай обсудили вопросы военного применения ИИ
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Россия и Китай провели консультации по вопросам военного применения технологии искусственного интеллекта (ИИ), стороны заинтересованы развивать диалог и сотрудничество в этой сфере, сообщает МИД РФ.
"Двадцатого ноября в Москве
состоялись российско-китайские консультации по вопросам военного применения технологии искусственного интеллекта (ИИ)... Встреча подтвердила высокий уровень взаимопонимания по указанной проблематике. Отмечена общая заинтересованность в дальнейшем развитии диалога и сотрудничества в этой сфере", - говорится в сообщении.
Там отметили, что стороны развёрнуто обменялись мнениями по указанной проблематике и отдельно уделили внимание взаимодействию как в двустороннем формате, так и на многосторонних площадках, включая группу правительственных экспертов государств-участников конвенции о "негуманном" оружии по смертоносным автономным системам вооружений.