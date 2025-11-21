Рейтинг@Mail.ru
02:31 21.11.2025
Россия нарастила экспорт необработанного алюминия в Китай
экономика, россия, китай
Экономика, Россия, Китай
Россия нарастила экспорт необработанного алюминия в Китай

Россия в январе-октябре продала Китаю алюминия на 4,9 миллиарда долларов

МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Россия в январе-октябре текущего года продала Китаю необработанного алюминия на 4,9 миллиарда долларов, увеличив поставки в денежном выражении на 60,5%, подсчитало РИА Новости на основании данных китайской таможни.
Также внушительный рост показали поставки алюминиевых отходов и лома - отгрузки в этом периоде выросли в семь раз, до 7,1 миллиона долларов. В шесть раз вырос экспорт алюминиевой проволоки - до 141,5 миллиона долларов.
Вместе с тем в поставках отдельных категорий товаров ведомство зафиксировало заметное снижение. Так, отгрузки фольги просели впятеро - до 38,2 тысячи долларов.
Алюминиевый завод - РИА Новости, 1920, 23.07.2025
Китай, Южная Корея и ЕС нарастили закупки российского алюминия
23 июля, 04:09
 
ЭкономикаРоссияКитай
 
 
