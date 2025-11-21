https://ria.ru/20251121/rossija-2056474114.html
Россия нарастила экспорт необработанного алюминия в Китай
Россия нарастила экспорт необработанного алюминия в Китай - РИА Новости, 21.11.2025
Россия нарастила экспорт необработанного алюминия в Китай
Россия в январе-октябре текущего года продала Китаю необработанного алюминия на 4,9 миллиарда долларов, увеличив поставки в денежном выражении на 60,5%,... РИА Новости, 21.11.2025
2025-11-21T02:31:00+03:00
2025-11-21T02:31:00+03:00
2025-11-21T02:31:00+03:00
экономика
россия
китай
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0a/1777535952_0:0:3425:1928_1920x0_80_0_0_26d016453542195100a1b6d71966f38a.jpg
https://ria.ru/20250723/alyuminiy-2030748250.html
россия
китай
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0a/1777535952_694:0:3425:2048_1920x0_80_0_0_30429bdabaa2c69750021f865c4df186.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, китай
Россия нарастила экспорт необработанного алюминия в Китай
Россия в январе-октябре продала Китаю алюминия на 4,9 миллиарда долларов
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Россия в январе-октябре текущего года продала Китаю необработанного алюминия на 4,9 миллиарда долларов, увеличив поставки в денежном выражении на 60,5%, подсчитало РИА Новости на основании данных китайской таможни.
Также внушительный рост показали поставки алюминиевых отходов и лома - отгрузки в этом периоде выросли в семь раз, до 7,1 миллиона долларов. В шесть раз вырос экспорт алюминиевой проволоки - до 141,5 миллиона долларов.
Вместе с тем в поставках отдельных категорий товаров ведомство зафиксировало заметное снижение. Так, отгрузки фольги просели впятеро - до 38,2 тысячи долларов.