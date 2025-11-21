Опрос показал, как россияне относятся к поиску новой работы

МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Большинство россиян считают нормальной практикой заниматься поиском новой работы, не уволившись со старой, говорится в исследовании SuperJob для РИА Новости.

"Боязнь безработицы сильнее корпоративной лояльности: 58% россиян считают, что начинать поиск новой работы, не уволившись с предыдущей, - это нормальная практика, поскольку нельзя уходить в никуда", - показало исследование на основе опроса 1600 респондентов.

Еще 30% допускают такой вариант, но только при условии, что работодатель предупрежден о поиске. Лишь 3% респондентов полагают, что такое поведение некорректно, а 9% затруднились с ответом.

Мужчин, считающих приемлемым тайный поиск работы, значительно больше, чем женщин: 67% против 50% соответственно. Женщины же чаще выступают за то, чтобы предупреждать работодателя (37% против 23% мужчин).