Опрос показал, как россияне относятся к поиску новой работы
04:08 21.11.2025
Опрос показал, как россияне относятся к поиску новой работы
Опрос показал, как россияне относятся к поиску новой работы
общество, россия
Общество, Россия
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкЯрмарка трудоустройства "Работа России. Время возможностей"
Ярмарка трудоустройства "Работа России. Время возможностей". Архивное фото
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Большинство россиян считают нормальной практикой заниматься поиском новой работы, не уволившись со старой, говорится в исследовании SuperJob для РИА Новости.
"Боязнь безработицы сильнее корпоративной лояльности: 58% россиян считают, что начинать поиск новой работы, не уволившись с предыдущей, - это нормальная практика, поскольку нельзя уходить в никуда", - показало исследование на основе опроса 1600 респондентов.
Еще 30% допускают такой вариант, но только при условии, что работодатель предупрежден о поиске. Лишь 3% респондентов полагают, что такое поведение некорректно, а 9% затруднились с ответом.
Мужчин, считающих приемлемым тайный поиск работы, значительно больше, чем женщин: 67% против 50% соответственно. Женщины же чаще выступают за то, чтобы предупреждать работодателя (37% против 23% мужчин).
Молодежь до 35 лет реже старшего поколения поддерживает практику поиска вакансий за спиной нанимателя (54% против 64% среди опрошенных в возрасте старше 45 лет).
Общество
 
 
