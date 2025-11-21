https://ria.ru/20251121/pvo-2056577765.html
Российская ПВО сбила 1089 украинских беспилотников за неделю
Российская ПВО за неделю в зоне спецоперации сбила 1089 украинских беспилотников самолетного типа, сообщило в пятницу министерство обороны РФ. РИА Новости, 21.11.2025
2025-11-21T13:45:00+03:00
Российская ПВО сбила 1089 украинских беспилотников за неделю
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Российская ПВО за неделю в зоне спецоперации сбила 1089 украинских беспилотников самолетного типа, сообщило в пятницу министерство обороны РФ.
"За неделю ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации уничтожены две пусковые установки реактивной системы залпового огня HIMARS и две пусковые установки реактивной системы залпового огня MLRS производства США", - говорится в сообщении.
"Средствами противовоздушной обороны сбиты четыре оперативно-тактические ракеты ATACMS производства США, четыре крылатые ракеты воздушного базирования Storm Shadow производства Великобритании, 15 управляемых авиационных бомб, четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США, две управляемые ракеты большой дальности "Нептун", а также 1089 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - отмечает МО РФ.