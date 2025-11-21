Российская ПВО сбила 1089 украинских беспилотников за неделю

МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Российская ПВО за неделю в зоне спецоперации сбила 1089 украинских беспилотников самолетного типа, сообщило в пятницу министерство обороны РФ.

"За неделю ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации уничтожены две пусковые установки реактивной системы залпового огня HIMARS и две пусковые установки реактивной системы залпового огня MLRS производства США", - говорится в сообщении.