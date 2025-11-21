Рейтинг@Mail.ru
Российская ПВО сбила 1089 украинских беспилотников за неделю - РИА Новости, 21.11.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
13:45 21.11.2025
Российская ПВО сбила 1089 украинских беспилотников за неделю
Российская ПВО сбила 1089 украинских беспилотников за неделю - РИА Новости, 21.11.2025
Российская ПВО сбила 1089 украинских беспилотников за неделю
Российская ПВО за неделю в зоне спецоперации сбила 1089 украинских беспилотников самолетного типа, сообщило в пятницу министерство обороны РФ. РИА Новости, 21.11.2025
Российская ПВО сбила 1089 украинских беспилотников за неделю

© РИА Новости / Сергей Мирный | Перейти в медиабанкБоевое дежурство экипажа ЗРК "Тор-М2" в зоне СВО
Боевое дежурство экипажа ЗРК "Тор-М2" в зоне СВО. Архивное фото
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Российская ПВО за неделю в зоне спецоперации сбила 1089 украинских беспилотников самолетного типа, сообщило в пятницу министерство обороны РФ.
"За неделю ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации уничтожены две пусковые установки реактивной системы залпового огня HIMARS и две пусковые установки реактивной системы залпового огня MLRS производства США", - говорится в сообщении.
"Средствами противовоздушной обороны сбиты четыре оперативно-тактические ракеты ATACMS производства США, четыре крылатые ракеты воздушного базирования Storm Shadow производства Великобритании, 15 управляемых авиационных бомб, четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США, две управляемые ракеты большой дальности "Нептун", а также 1089 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - отмечает МО РФ.
