Рейтинг@Mail.ru
ПВО уничтожила 12 украинских БПЛА над двумя регионами за час - РИА Новости, 21.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:54 21.11.2025 (обновлено: 10:33 21.11.2025)
https://ria.ru/20251121/pvo-2056515834.html
ПВО уничтожила 12 украинских БПЛА над двумя регионами за час
ПВО уничтожила 12 украинских БПЛА над двумя регионами за час - РИА Новости, 21.11.2025
ПВО уничтожила 12 украинских БПЛА над двумя регионами за час
РИА Новости ПВО ЗА ЧАС УНИЧТОЖИЛА 12 УКРАИНСКИХ БЕСПИЛОТНИКОВ В АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ И КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ - МО РФ РИА Новости, 21.11.2025
2025-11-21T09:54:00+03:00
2025-11-21T10:33:00+03:00
россия
краснодарский край
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/02/1893830754_176:76:2059:1135_1920x0_80_0_0_66d64dc5aeb276124e70f50a4a7b7da1.jpg
россия
краснодарский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/02/1893830754_424:54:2057:1279_1920x0_80_0_0_94704c105322b4b8f87bb245d7976e92.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, краснодарский край
Россия, Краснодарский край
ПВО уничтожила 12 украинских БПЛА над двумя регионами за час

МО РФ: ПВО уничтожила 12 украинских БПЛА над двумя регионами России за час

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкЗенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1"
Зенитный ракетно-пушечный комплекс Панцирь-С1 - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в медиабанк
Зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1". Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
РИА Новости ПВО ЗА ЧАС УНИЧТОЖИЛА 12 УКРАИНСКИХ БЕСПИЛОТНИКОВ В АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ И КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ - МО РФ
 
РоссияКраснодарский край
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала