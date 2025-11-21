https://ria.ru/20251121/pvo-2056515834.html
ПВО уничтожила 12 украинских БПЛА над двумя регионами за час
ПВО уничтожила 12 украинских БПЛА над двумя регионами за час - РИА Новости, 21.11.2025
ПВО уничтожила 12 украинских БПЛА над двумя регионами за час
РИА Новости ПВО ЗА ЧАС УНИЧТОЖИЛА 12 УКРАИНСКИХ БЕСПИЛОТНИКОВ В АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ И КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ - МО РФ РИА Новости, 21.11.2025
2025-11-21T09:54:00+03:00
2025-11-21T09:54:00+03:00
2025-11-21T10:33:00+03:00
россия
краснодарский край
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/02/1893830754_176:76:2059:1135_1920x0_80_0_0_66d64dc5aeb276124e70f50a4a7b7da1.jpg
россия
краснодарский край
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/02/1893830754_424:54:2057:1279_1920x0_80_0_0_94704c105322b4b8f87bb245d7976e92.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, краснодарский край
Россия, Краснодарский край
ПВО уничтожила 12 украинских БПЛА над двумя регионами за час
МО РФ: ПВО уничтожила 12 украинских БПЛА над двумя регионами России за час