Осужденная за госизмену говорила, что атаковать Новороссийск бесполезно

КРАСНОДАР, 21 ноя - РИА Новости. Осужденная на 14 лет колонии жительница Кубани, передававшая сведения о ПВО дочери военнослужащего ВСУ, заявляла, что атаковать Новороссийск с воздуха бесполезно, следует из материалов, предоставленных РИА Новости УФСБ России по Краснодарскому краю.
Как следует из переписки женщины с гражданкой Украины, их контакты в мессенджере были еще в августе 2022 года. Активные контакты были и в 2023, и в 2024 году. Так, например, и в 2024 году женщина неоднократно отправляла собеседнице, дочке военнослужащего ВСУ, видео и комментарии со сведениями о местонахождении ПВО, сопровождая их нецензурными и нелестными высказываниями в отношении ВС РФ.
"Можешь даже папе мое сообщение прислать, я знаю инфраструктуру города и порта, и говорю о том, что порт Новороссийск с воздуха атаковать бесполезно… А с воздуха - ребята, не тратьте ни нервы, ни силы, ни боеприпасы", - заявляла женщина в ходе переписки с гражданкой Украины в январе 2024 года.
Переписка зафиксирована в начале января 2024 года, по всей видимости, во время атаки БПЛА на Новороссийск. В этот же период женщина активно передавала украинской собеседнице фото- и видео со сведениями о дислокации сил ПВО.
Как установил Краснодарский краевой суд, в январе 2024 года 44-летняя Наталья Лопатко из политических и идеологических убеждений, находясь в Новороссийске, собрала сведения о работе и месторасположении средств противовоздушной обороны и радиотехнических войск МО РФ в Новороссийске. Их с помощью мессенджера она передала знакомой гражданке Украины с целью "последующей передачи отцу последней - военнослужащему ВСУ - для использования против безопасности Российской Федерации", сообщила прокуратура Кубани.
Суд назначил ей 14 лет колонии, признав виновной по статье 275 УК РФ (госизмена). Ее противоправная деятельность была пресечена сотрудниками УФСБ России по Краснодарскому краю.
