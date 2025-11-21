Осужденная за госизмену говорила, что атаковать Новороссийск бесполезно

КРАСНОДАР, 21 ноя - РИА Новости. Осужденная на 14 лет колонии жительница Кубани, передававшая сведения о ПВО дочери военнослужащего ВСУ, заявляла, что атаковать Новороссийск с воздуха бесполезно, следует из материалов, предоставленных РИА Новости УФСБ России по Краснодарскому краю.

Переписка зафиксирована в начале января 2024 года, по всей видимости, во время атаки БПЛА на Новороссийск. В этот же период женщина активно передавала украинской собеседнице фото- и видео со сведениями о дислокации сил ПВО.