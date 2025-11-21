https://ria.ru/20251121/putin-2056718019.html
Путин: Россию устроит повторение ситуации в Купянске и на других участках
Путин: Россию устроит повторение ситуации в Купянске и на других участках - РИА Новости, 21.11.2025
Путин: Россию устроит повторение ситуации в Купянске и на других участках
Неизбежность повторения ситуации в Купянске на других участках фронта в целом устраивает РФ, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 21.11.2025
Путин: Россию устроит повторение ситуации в Купянске и на других участках
Путин заявил о неизбежности повторения ситуации в Купянске и на других участках