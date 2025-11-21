МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин отметил низкий уровень компетенции киевских властей и их европейских союзников.
В ходе заседания Совбеза он сообщил, что у Москвы есть текст плана президента США Дональда Трампа по урегулированию украинского конфликта, но предметно с РФ этот текст не обсуждается. Глава государства предполагает, что причина та же самая - администрации США не удается заручиться согласием украинской стороны.
"Видимо, Украина и ее европейские союзники до сих пор находятся в иллюзиях и мечтают нанести России стратегическое поражение на поле боя. Думаю, в основе такой позиции лежит не столько низкий уровень компетенции, сейчас не буду обсуждать эту сторону дела. Но, скорее всего, эта позиция связана с отсутствием объективной информации о реальном положении дел на поле боя. И, судя по всему, ни на Украине, ни в Европе не понимают, к чему это в конце концов может привести", - сказал Путин в ходе заседания Совбеза.