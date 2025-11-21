https://ria.ru/20251121/putin-2056712678.html
Путин: США пока не удается заручиться согласием Киева по мирному плану
США до сих пор не удается заручиться согласием украинской стороны по плану мирного урегулирования, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 21.11.2025
