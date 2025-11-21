Рейтинг@Mail.ru
Путин: США пока не удается заручиться согласием Киева по мирному плану - РИА Новости, 21.11.2025
20:58 21.11.2025
Путин: США пока не удается заручиться согласием Киева по мирному плану
Путин: США пока не удается заручиться согласием Киева по мирному плану
США до сих пор не удается заручиться согласием украинской стороны по плану мирного урегулирования, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 21.11.2025
в мире
россия
украина
сша
владимир путин
россия
украина
сша
Новости
в мире, россия, украина, сша, владимир путин
В мире, Россия, Украина, США, Владимир Путин
Путин: США пока не удается заручиться согласием Киева по мирному плану

Путин: США до сих пор не удается заручиться согласием Киева по мирному плану

Президент России Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. США до сих пор не удается заручиться согласием украинской стороны по плану мирного урегулирования, заявил президент РФ Владимир Путин.
Российский лидер отметил, что предметно новая редакция мирного плана Трампа по Украине с РФ не обсуждалась.
"Причина, полагаю, та же самая - администрации США не удается до сих пор заручиться согласием украинской стороны. Украина против. Видимо, Украина и ее европейские союзники до сих пор находятся в иллюзиях и мечтают нанести России стратегическое поражение на поле боя", - сказал Путин на совещании с постоянными членами Совбеза РФ в режиме видеоконференции.
