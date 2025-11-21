Рейтинг@Mail.ru
Путин рассказал о последствиях в случае нежелания Киева обсуждать план США - РИА Новости, 21.11.2025
20:54 21.11.2025
Путин рассказал о последствиях в случае нежелания Киева обсуждать план США
Путин рассказал о последствиях в случае нежелания Киева обсуждать план США
в мире
киев
россия
сша
дональд трамп
владимир путин
киев
россия
сша
в мире, киев, россия, сша, дональд трамп, владимир путин
В мире, Киев, Россия, США, Дональд Трамп, Владимир Путин
© РИА Новости / POOLПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Если в Киеве не хотят обсуждать предложения президента США Дональда Трампа и отказываются от них, то на Украине и в Европе должны понимать, что такие события, как в Купянске, неизбежно будут повторяться, заявил президент России Владимир Путин.
"Если в Киеве не хотят обсуждать предложения президента Трампа и отказываются от этого, то и они, и европейские поджигатели войны должны понимать, что события, которые произошли в Купянске, будут неизбежно повторяться и на других ключевых участках фронта", - сказал Путин на оперативном совещании с постоянными членами Совбеза РФ.
Путин рассказал, почему Киев отказывается от мирного урегулирования
В миреКиевРоссияСШАДональд ТрампВладимир Путин
 
 
Заголовок открываемого материала