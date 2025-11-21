Рейтинг@Mail.ru
Новая редакция плана Трампа не обсуждалась с Россией, заявил Путин - РИА Новости, 21.11.2025
20:47 21.11.2025
Новая редакция плана Трампа не обсуждалась с Россией, заявил Путин
Новая редакция плана Трампа не обсуждалась с Россией, заявил Путин
Новая редакция мирного плана президента США Дональда Трампа по Украине не обсуждается с РФ предметно, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 21.11.2025
в мире
россия
сша
украина
владимир путин
дональд трамп
в мире, россия, сша, украина, владимир путин, дональд трамп
В мире, Россия, США, Украина, Владимир Путин, Дональд Трамп
Новая редакция плана Трампа не обсуждалась с Россией, заявил Путин

Путин: новая редакция мирного плана Трампа предметно не обсуждалась с Россией

Президент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Новая редакция мирного плана президента США Дональда Трампа по Украине не обсуждается с РФ предметно, заявил президент России Владимир Путин.
"Предметно с нами этот текст не обсуждается", - сказал Путин на совещании с постоянными членами Совбеза РФ в режиме видеоконференции.
