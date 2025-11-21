Рейтинг@Mail.ru
Путин оценил план Трампа по Украине - РИА Новости, 21.11.2025
20:45 21.11.2025
Путин оценил план Трампа по Украине
План президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине из 28 пунктов является модернизированным, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 21.11.2025
2025-11-21T20:45:00+03:00
2025-11-21T20:45:00+03:00
в мире
украина
россия
сша
дональд трамп
владимир путин
украина
россия
сша
в мире, украина, россия, сша, дональд трамп, владимир путин
В мире, Украина, Россия, США, Дональд Трамп, Владимир Путин
Путин: план Трампа по Украине из 28 пунктов является модернизированным

МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. План президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине из 28 пунктов является модернизированным, заявил президент России Владимир Путин.
"После переговоров на Аляске с американской стороны наступила определенная пауза. И мы знаем, что это связано с фактическим отказом Украины от предложенного президентом Трампом плана мирного урегулирования. Полагаю, что именно поэтому и появилась его новая редакция, по сути модернизированного плана, уже из 28 пунктов", - сказал Путин в ходе совещания с постоянными членами Совбеза РФ.
План Трампа по урегулированию обсуждался до встречи на Аляске, заявил Путин
В миреУкраинаРоссияСШАДональд ТрампВладимир Путин
 
 
Заголовок открываемого материала