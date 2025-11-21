https://ria.ru/20251121/putin-2056710559.html
Путин оценил план Трампа по Украине
Путин оценил план Трампа по Украине - РИА Новости, 21.11.2025
Путин оценил план Трампа по Украине
План президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине из 28 пунктов является модернизированным, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 21.11.2025
Путин: план Трампа по Украине из 28 пунктов является модернизированным