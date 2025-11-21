Путин предложил Совбезу обсудить стратегию по борьбе с неоколониализмом

МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на оперативном совещании Совбеза предложил обсудить стратегию действий РФ по борьбе с практиками неоколониализма.

"У нас сегодня два вопроса важных… о стратегии действий Российской Федерации по борьбе с практиками неоколониализма", - обозначил повестку совещания с постоянными членами Совбеза РФ Путин.