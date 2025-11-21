https://ria.ru/20251121/putin-2056709789.html
Путин рассказал о паузе в переговорах после саммита на Аляске
Путин рассказал о паузе в переговорах после саммита на Аляске - РИА Новости, 21.11.2025
Путин рассказал о паузе в переговорах после саммита на Аляске
После переговоров на Аляске со стороны США наступила пауза, она была связана с фактическим отказом Украины от предложенного президентом Соединенных Штатов... РИА Новости, 21.11.2025
2025-11-21T20:42:00+03:00
2025-11-21T20:42:00+03:00
2025-11-21T20:42:00+03:00
в мире
аляска
украина
россия
дональд трамп
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1d/2038275698_0:0:3202:1801_1920x0_80_0_0_fb4c18392c348767a932a32f629a2b9e.jpg
https://ria.ru/20251121/putin-2056709639.html
аляска
украина
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1d/2038275698_236:0:2967:2048_1920x0_80_0_0_08107ce1fa657606eba44ba8b2350949.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, аляска, украина, россия, дональд трамп, владимир путин
В мире, Аляска, Украина, Россия, Дональд Трамп, Владимир Путин
Путин рассказал о паузе в переговорах после саммита на Аляске
Путин: после саммита на Аляске наступила пауза из-за отказа Украины от плана США