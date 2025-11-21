https://ria.ru/20251121/putin-2056709317.html
У Москвы есть текст плана Трампа по Украине, заявил Путин
У Москвы есть текст плана Трампа по Украине, заявил Путин - РИА Новости, 21.11.2025
У Москвы есть текст плана Трампа по Украине, заявил Путин
У Москвы есть текст плана президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 21.11.2025
