Путин на заседании Совбеза прокомментировал план Трампа по Украине
Путин на заседании Совбеза прокомментировал план Трампа по Украине - РИА Новости, 21.11.2025
Путин на заседании Совбеза прокомментировал план Трампа по Украине
Президент России Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совета безопасности высказался о мирном плане США по Украине. Главное — в материале РИА... РИА Новости, 21.11.2025
Путин на заседании Совбеза прокомментировал план Трампа по Украине
Путин на совещании с Совбезом оценил мирный план США по Украине
МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Президент России Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совета безопасности высказался о мирном плане США по Украине. Главное — в материале РИА Новости.
«
"Полагаю, что и он может быть положен в основу окончательного мирного урегулирования", — сказал глава государства.
Путин добавил, что у Москвы есть текст плана, но предметно он с ней не обсуждался.
«
"Причина, полагаю, та же самая. Администрации США не удается до сих пор заручиться согласием украинской стороны. Украина против. Видимо, Украина и ее европейские союзники до сих пор находятся в иллюзиях и мечтают нанести России стратегическое поражение на поле боя".
Владимир Путин
президент России
Там не осознают, к чему может привести отсутствие понимания происходящего на поле боя, отметил Путин.
«
"Если в Киеве не хотят обсуждать предложения президента Трампа и отказываются от этого, то и они, и европейские поджигатели войны должны понимать, что события, которые произошли в Купянске, будут неизбежно повторяться и на других ключевых участках фронта".
Владимир Путин
президент России
Накануне начальник Генштаба Валерий Герасимов доложил об освобождении Купянска в Харьковской области. Взятие этого ключевого для обороны ВСУ города позволяет российской армии продолжить наступление на запад.
Путин добавил, что Россию в целом устраивает положение дел на фронте, которое ведет к достижению целей СВО с помощью оружия. При этом он подчеркнул, что Москва готова к переговорам и решению проблем мирным путем.
- Россия во время встречи на Аляске подтвердила, что, несмотря на сложности, Москва согласна с предложениями американской стороны по урегулированию.
- После переговоров в Анкоридже со стороны США возникла пауза из-за отказа Украины от предложенного Трампом плана.
- Новая редакция американского плана из 28 пунктов появилась из-за приостановки переговорного процесса.
- Все друзья и партнеры России поддержали возможные договоренности Москвы и Вашингтона по Украине.
В Анкоридже 15 августа прошел саммит лидеров России и США. Они обсудили пути разрешения украинского кризиса. Путин по итогам встречи заявил о возможности дойти до завершения конфликта и подчеркнул, что Москва заинтересована в том, чтобы урегулирование носило долгосрочный характер.
План США по урегулированию
Портал Axios писал, что Штаты проводят "тайные консультации" с Россией
по разработке мирного соглашения, состоящего из 28 пунктов, разделенных на четыре категории: мир, гарантии Украине
по модели пятой статьи НАТО
, безопасность в Европе
и будущие отношения сторон с США.
По данным зарубежных СМИ, план предусматривает передачу России всей территории Донбасса
в обмен на гарантии безопасности от Штатов, заморозку по большей части линии соприкосновения в Запорожской и Херсонской областях
, а также официальное признание Крыма
и Донбасса российскими.
Кроме того, Вашингтон снимет с Москвы
санкции и сократит военную помощь Киеву, который уменьшит численность ВСУ
. На территории Украины будет запрещено размещать иностранные войска и оружие, способное бить вглубь России. Русский язык объявят государственным и установят официальный статус канонической УПЦ.
Трамп назвал 27 ноября подходящим крайним сроком для принятия Украиной условий его мирной сделки.