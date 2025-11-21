Рейтинг@Mail.ru
Путин на заседании Совбеза прокомментировал план Трампа по Украине
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
20:27 21.11.2025 (обновлено: 23:17 21.11.2025)
Путин на заседании Совбеза прокомментировал план Трампа по Украине
Путин на заседании Совбеза прокомментировал план Трампа по Украине - РИА Новости, 21.11.2025
Путин на заседании Совбеза прокомментировал план Трампа по Украине
Президент России Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совета безопасности высказался о мирном плане США по Украине. Главное — в материале РИА... РИА Новости, 21.11.2025
россия
владимир путин
специальная военная операция на украине
в мире
украина
сша
дональд трамп
Путин на заседании Совбеза прокомментировал план Трампа по Украине

Путин на совещании с Совбезом оценил мирный план США по Украине

© РИА Новости / Алексей Бабушкин | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
© РИА Новости / Алексей Бабушкин
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Президент России Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совета безопасности высказался о мирном плане США по Украине. Главное — в материале РИА Новости.
«

"Полагаю, что и он может быть положен в основу окончательного мирного урегулирования", — сказал глава государства.

Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
Слон в офисе. Зеленскому угрожает новый фронт
Вчера, 08:00
Путин добавил, что у Москвы есть текст плана, но предметно он с ней не обсуждался.
«

"Причина, полагаю, та же самая. Администрации США не удается до сих пор заручиться согласием украинской стороны. Украина против. Видимо, Украина и ее европейские союзники до сих пор находятся в иллюзиях и мечтают нанести России стратегическое поражение на поле боя".

Президент России Владимир Путин
Владимир Путин
президент России
Там не осознают, к чему может привести отсутствие понимания происходящего на поле боя, отметил Путин.
«
"Если в Киеве не хотят обсуждать предложения президента Трампа и отказываются от этого, то и они, и европейские поджигатели войны должны понимать, что события, которые произошли в Купянске, будут неизбежно повторяться и на других ключевых участках фронта".
Президент России Владимир Путин
Владимир Путин
президент России

Накануне начальник Генштаба Валерий Герасимов доложил об освобождении Купянска в Харьковской области. Взятие этого ключевого для обороны ВСУ города позволяет российской армии продолжить наступление на запад.

Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
Что будет в зоне СВО после освобождения Купянска
Вчера, 15:14
Путин добавил, что Россию в целом устраивает положение дел на фронте, которое ведет к достижению целей СВО с помощью оружия. При этом он подчеркнул, что Москва готова к переговорам и решению проблем мирным путем.
Другие заявления Путина
  • Россия во время встречи на Аляске подтвердила, что, несмотря на сложности, Москва согласна с предложениями американской стороны по урегулированию.
  • После переговоров в Анкоридже со стороны США возникла пауза из-за отказа Украины от предложенного Трампом плана.
  • Новая редакция американского плана из 28 пунктов появилась из-за приостановки переговорного процесса.
  • Все друзья и партнеры России поддержали возможные договоренности Москвы и Вашингтона по Украине.

В Анкоридже 15 августа прошел саммит лидеров России и США. Они обсудили пути разрешения украинского кризиса. Путин по итогам встречи заявил о возможности дойти до завершения конфликта и подчеркнул, что Москва заинтересована в том, чтобы урегулирование носило долгосрочный характер.

Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
Киев не дотянет до весны: в США пытаются спасти рядового Трампа
19 ноября, 08:00

План США по урегулированию

Портал Axios писал, что Штаты проводят "тайные консультации" с Россией по разработке мирного соглашения, состоящего из 28 пунктов, разделенных на четыре категории: мир, гарантии Украине по модели пятой статьи НАТО, безопасность в Европе и будущие отношения сторон с США.
По данным зарубежных СМИ, план предусматривает передачу России всей территории Донбасса в обмен на гарантии безопасности от Штатов, заморозку по большей части линии соприкосновения в Запорожской и Херсонской областях, а также официальное признание Крыма и Донбасса российскими.
Кроме того, Вашингтон снимет с Москвы санкции и сократит военную помощь Киеву, который уменьшит численность ВСУ. На территории Украины будет запрещено размещать иностранные войска и оружие, способное бить вглубь России. Русский язык объявят государственным и установят официальный статус канонической УПЦ.
Трамп назвал 27 ноября подходящим крайним сроком для принятия Украиной условий его мирной сделки.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
Срочный мир на любых условиях: выяснилось, чего Россия боится больше всего
18 ноября, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВладимир ПутинВ миреУкраинаСШАДональд Трамп
 
 
