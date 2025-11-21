https://ria.ru/20251121/putin-2056704580.html
Путин поприветствовал финалистов конкурса "Большая перемена"
Путин поприветствовал финалистов конкурса "Большая перемена"
россия
нижний новгород
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в приветствии участникам финала Всероссийского конкурса "Большая перемена" среди студентов организаций среднего профессионального образования отметил, что проект популяризирует рабочие специальности и развивает преподавание в колледжах и лицеях.
"Приветствую в Нижнем Новгороде
финалистов Всероссийского конкурса "Большая перемена"... Убеждён, что такие яркие, созидательные проекты, как "Большая перемена", служат популяризации рабочих специальностей, совершенствованию преподавания в колледжах и лицеях", - говорится в телеграмме.
Президент подчеркнул, что участие в таких проектах является отличной возможностью для того, чтобы участники смогли познакомиться с представителями крупных отечественных компаний, определиться с профессией и найти единомышленников.
Глава государства отметил, что тема нынешнего конкурсного сезона "От мечты к свершениям" полностью отражает стремление ребят из различных регионов реализовать потенциал, обрести уверенность в силах и сделать шаг к реализации планов.
"Отмечу, что вы уже победители, ведь на всех этапах сложной, напряжённой соревновательной дистанции вы продемонстрировали глубокие знания и практические навыки" - добавил президент.