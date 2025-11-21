Путин поприветствовал финалистов конкурса "Большая перемена"

МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в приветствии участникам финала Всероссийского конкурса "Большая перемена" среди студентов организаций среднего профессионального образования отметил, что проект популяризирует рабочие специальности и развивает преподавание в колледжах и лицеях.

Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля

"Приветствую в Нижнем Новгороде финалистов Всероссийского конкурса "Большая перемена"... Убеждён, что такие яркие, созидательные проекты, как "Большая перемена", служат популяризации рабочих специальностей, совершенствованию преподавания в колледжах и лицеях", - говорится в телеграмме.

Президент подчеркнул, что участие в таких проектах является отличной возможностью для того, чтобы участники смогли познакомиться с представителями крупных отечественных компаний, определиться с профессией и найти единомышленников.

Глава государства отметил, что тема нынешнего конкурсного сезона "От мечты к свершениям" полностью отражает стремление ребят из различных регионов реализовать потенциал, обрести уверенность в силах и сделать шаг к реализации планов.