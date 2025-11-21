Рейтинг@Mail.ru
Путин поприветствовал финалистов конкурса "Большая перемена" - РИА Новости, 21.11.2025
20:20 21.11.2025
Путин поприветствовал финалистов конкурса "Большая перемена"
Путин поприветствовал финалистов конкурса "Большая перемена" - РИА Новости, 21.11.2025
Путин поприветствовал финалистов конкурса "Большая перемена"
Президент России Владимир Путин в приветствии участникам финала Всероссийского конкурса "Большая перемена" среди студентов организаций среднего... РИА Новости, 21.11.2025
общество
россия
нижний новгород
владимир путин
большая перемена (конкурс)
россия
нижний новгород
общество, россия, нижний новгород, владимир путин, большая перемена (конкурс)
Общество, Россия, Нижний Новгород, Владимир Путин, Большая перемена (конкурс)
Путин поприветствовал финалистов конкурса "Большая перемена"

Путин: конкурс "Большая перемена" популяризирует рабочие специальности

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Владимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в приветствии участникам финала Всероссийского конкурса "Большая перемена" среди студентов организаций среднего профессионального образования отметил, что проект популяризирует рабочие специальности и развивает преподавание в колледжах и лицеях.
Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
31 июля 2025
Чернышенко пообщался с финалистами конкурса "Большая перемена"
31 июля, 22:57
31 июля, 22:57
"Приветствую в Нижнем Новгороде финалистов Всероссийского конкурса "Большая перемена"... Убеждён, что такие яркие, созидательные проекты, как "Большая перемена", служат популяризации рабочих специальностей, совершенствованию преподавания в колледжах и лицеях", - говорится в телеграмме.
Президент подчеркнул, что участие в таких проектах является отличной возможностью для того, чтобы участники смогли познакомиться с представителями крупных отечественных компаний, определиться с профессией и найти единомышленников.
Глава государства отметил, что тема нынешнего конкурсного сезона "От мечты к свершениям" полностью отражает стремление ребят из различных регионов реализовать потенциал, обрести уверенность в силах и сделать шаг к реализации планов.
"Отмечу, что вы уже победители, ведь на всех этапах сложной, напряжённой соревновательной дистанции вы продемонстрировали глубокие знания и практические навыки" - добавил президент.
2 октября, 17:22
Путин отметил рост востребованности рабочих специальностей на рынке труда
2 октября, 17:22
2 октября, 17:22
 
ОбществоРоссияНижний НовгородВладимир ПутинБольшая перемена (конкурс)
 
 
